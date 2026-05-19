Rafaela De Vita integra elenco de espetáculo 'Shrek – O Musical'

Aos 9 anos, Rafaela De Vita vive um momento especial na carreira. A atriz mirim foi escolhida para integrar o elenco de “Shrek – O Musical”, uma das maiores produções em cartaz no teatro brasileiro. No espetáculo, em temporada no Teatro Renault, em São Paulo, Rafaela interpreta Fiona criança e divide a personagem com outras atrizes mirins.

Natural de São Paulo, Rafaela começou sua trajetória artística ainda muito nova e vem construindo experiência no teatro, na música e também na dublagem. Desde cedo, participou de cursos e montagens voltadas ao teatro musical, desenvolvendo habilidades em canto, dança e interpretação.

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Entre os personagens já vividos por ela estão Cosette Criança, de “Les Misérables”, o Leão Covarde, de “O Mágico de Oz”, e o divertido Rei Julian, de “Madagascar”. Sua formação artística também inclui jazz, ballet e sapateado.

Além dos palcos, Rafaela também vem se destacando como dubladora em produções de grandes estúdios internacionais. Entre os trabalhos mais recentes estão participações em “Moana 2”, da Disney, na série infantil “Homem de Ferro e Seus Amigos Incríveis”, em que dá voz à personagem Iron Spider, e no filme “Rental Family”, também da Disney.

Atriz mirim Rafaela De Vita (foto: Anaju Digital)

Em 2025, a jovem artista também participou do curta “Verdade e Desafio”, dirigido por Chintya Falabella, e marcou presença no “Programa Silvio Santos”, em uma esquete inspirada em “A Noviça Rebelde”.

Agora, em 2026, Rafaela dá um importante passo ao estrear profissionalmente em “Shrek – O Musical”, dividindo o palco com nomes conhecidos do teatro musical brasileiro, como Tiago Abravanel, Fabi Bang, Myra Ruiz e Evelyn Castro.

Baseado no famoso filme da DreamWorks Animation e no livro de William Steig, o espetáculo reúne um grande elenco, cenários grandiosos e uma produção de alto nível técnico, sendo considerado um dos musicais de maior destaque atualmente no país.

Além do trabalho nos palcos e na dublagem, Rafaela também se prepara para novos projetos na música. Seu primeiro single tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2026.



