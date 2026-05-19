Kiko Pissolato celebra retorno de "Amor à Vida" e fala sobre carinho do público - (crédito: Reprodução/Instagram)

Com Amor à Vida novamente em evidência no catálogo do Globoplay Novelas, Kiko Pissolato relembrou sua passagem pela trama e comentou o impacto que o folhetim teve em sua carreira.

Na obra de Walcyr Carrasco, exibida originalmente pela Globo, o ator deu vida ao motorista Maciel Pereira, personagem que conquistou espaço ao longo da narrativa.

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Em conversa exclusiva com o portal Noveleiros Real, Kiko falou sobre a repercussão duradoura da novela e destacou a satisfação de ter participado da produção.

"Amor À Vida" está fazendo sucesso de novo, uma novela incrível, Walcyr um talento, foi um privilégio poder fazer”, afirmou Kiko.

O ator também aproveitou para recordar momentos vividos nos bastidores das gravações e ressaltou os vínculos construídos durante o trabalho. Entre os nomes mencionados por ele, esteve o de Mateus Solano, protagonista da trama.

“Guardo com carinho muitas lembranças, principalmente as amizades, Mateus Solano que é um cara incrível”, revelou.