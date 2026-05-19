Após reconhecimento em Paris, Michelle Sodario irá estrear em Cannes a convite de Philipp Plein - (crédito: Reprodução)

Natural de Imperatriz, no Maranhão, influenciadora brasileira viverá agenda de eventos, ativações e compromissos exclusivos na Riviera Francesa

Natural de Imperatriz, no Maranhão, a influenciadora Michelle Sodario viverá um dos momentos mais importantes de sua trajetória internacional ao marcar presença pela primeira vez no Festival de Cannes, na França, a convite da grife de luxo Philipp Plein.

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Atualmente morando em Riyadh, na Arábia Saudita, ao lado da família, Michelle vem ganhando destaque no mercado internacional após ser reconhecida em Paris em um evento voltado ao universo da moda e lifestyle.

Além de passar pelo tradicional red carpet do Festival de Cannes, a influenciadora também cumprirá uma agenda de reuniões, ativações de marca, encontros estratégicos e outros compromissos exclusivos na Riviera Francesa durante o período do evento.

Nas redes sociais, Michelle compartilha experiências ligadas à moda, beleza, luxo, gastronomia e cultura no Oriente Médio, conectando o público brasileiro a um olhar moderno e sofisticado da Arábia Saudita.

Mesmo vivendo fora do Brasil, Michelle reforça que mantém forte conexão com suas origens nordestinas. A influenciadora faz questão de destacar suas raízes maranhenses e a importância da família em sua trajetória.

“Minha ida a Cannes representa mais do que um evento. Representa a trajetória de uma mulher nordestina que saiu de Imperatriz para construir uma carreira internacional sem perder sua essência”, afirma.