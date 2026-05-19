Bastidores do sucesso: Analice Nicolau e grandes lideranças comandam fórum em Santa Catarina

O mercado corporativo do Sul do país já está de olho no próximo dia 27 de maio. O Norte Shopping Blumenau será o cenário da sexta edição do fórum "Mulheres que Inspiram", um evento que consegue unir duas frentes poderosas: o fortalecimento do empreendedorismo feminino e a solidariedade, já que toda a arrecadação será revertida para o Hospital Santo Antônio. Entre as grandes atrações que prometem atrair todos os holofotes está a estrategista de comunicação Analice Nicolau. Após fazer uma transição marcante da televisão de massa para os bastidores do universo digital, ela agora roda o país mentoreando empresárias que desejam consolidar seus próprios espaços de liderança.

Essa movimentação faz todo sentido quando olhamos para a força econômica da região. De acordo com o Observatório do Sebrae/SC, Santa Catarina conta com quase meio milhão de empresas comandadas por mulheres, são exatamente 490.925 CNPJs, o que representa 35% dos negócios do estado. No Vale do Itajaí, o público feminino lidera 36% das pequenas empresas, e a cidade de Blumenau, sozinha, abriga mais de 25 mil empreendedoras. Esses números deixam claro que o fórum não é apenas um encontro social, mas uma verdadeira imersão em um mercado que não para de crescer.

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O grande destaque do evento será a troca de experiências reais no palco. O público poderá acompanhar talks com mulheres que são referências absolutas em suas áreas, como a arquiteta e designer Marina Otte, a incorporadora Isabela Tafner Stollmeier, a desembargadora Quitéria Tamanini Vieira e a executiva Tamara Pastor. Além disso, o projeto fará uma homenagem especial a doze lideranças que estão transformando a região: Cristiane Soethe, Mara Rúbia Cattoni Poffo, Joanna Tomio, Gilmara O. Carl, Solange Zaniz Poffo, Hellamari Hohl, Isabela Tafner Stollmeier, Tamara Pastor, Fernanda Heining, Marcela Neves Schmidt Zanini, Hanna Hirt e Andréia Regina.

A grande virada de chave do encontro gira em torno da comunicação moderna. Analice Nicolau traz para o debate a bagagem de quem entendeu que o verdadeiro legado é construído no dia a dia, mesmo durante os momentos de transição mais desafiadores. Deixando o protagonismo das telas de TV para atuar na inteligência de negócios de grandes marcas, ela reflete sobre essa evolução pessoal e profissional: “Eu trilhei meu caminho durante quase 25 anos com resiliência e hiper foco mas sempre pensando o que faria quando saísse da TV”, revela, pontuando que “a transição da televisão para o ecossistema digital não representou apenas uma alteração técnica de canal, mas o entendimento real de um propósito corporativo e uma mudança total de mentalidade”.

Para as empresárias presentes, a lição prática será como usar a tecnologia e as ferramentas de busca para transformar conhecimento em autoridade de mercado, saindo da invisibilidade. Analice defende que o papel da estratégia atual é fazer o cliente brilhar e ocupar o topo do seu nicho. Ela resume essa mudança de perspectiva de forma muito direta: “Se no modelo tradicional a autoridade estava concentrada na minha figura pública, o cenário atual exige instrumentalizar o cliente para que ele ocupe essa centralidade de busca”.

O recado final para quem deseja construir uma marca perene na era digital vai muito além das curtidas ou do engajamento superficial nas redes sociais. A construção de uma imagem forte exige o controle da própria narrativa e, acima de tudo, consistência técnica. Deixando um alerta importante para o público que busca relevância real no mercado atual, a estrategista conclui: “A inteligência de posicionamento na comunicação moderna exige o abandono de vaidades para focar na construção técnica de autoridade real”.

O evento, que tem a realização da Contax Contabilidade e da HALLO! Magazine, encerra seu ciclo reforçando que o verdadeiro sucesso empresarial caminha lado a lado com a responsabilidade social, por meio do apoio à Casa do Aconchego. Celebrando a força dessa rede de conexão que se renova a cada ano, a idealizadora Mara Denise Poffo Wilhelm resume o espírito do projeto: "O legado não é algo que fica parado no tempo, ele se move, se transforma e inspira novas histórias. Chegamos à 6ª edição com a certeza de que cada mulher que passou por esse projeto deixou uma marca em outra”.