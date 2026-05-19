Caroline Dallarosa lançará livro com "hinos" da cultura pop

Conhecida por sua presença nas telas da TV Globo, Caroline Dallarosa prepara agora sua incursão no mercado editorial com o projeto “De Coração”. Longe de ser apenas um romance de estreia, a obra surge como uma curadoria cultural, onde a trama da protagonista Anne é indissociável de uma trilha sonora que atravessa gerações. A atriz, que sempre demonstrou afinidade com a estética contemporânea, utiliza a música não como plano de fundo, mas como o próprio esqueleto de sua narrativa.



A estrutura do livro aposta em uma experiência multissensorial, conectando capítulos a faixas emblemáticas através de QR codes. Entre as escolhas que fundamentam a obra, destacam-se clássicos modernos como “Summertime Sadness”, de Lana Del Rey, e a densidade acústica de “Cherry Wine”, do cantor irlandês Hozier.

Para Dallarosa, essas canções carregam o peso emocional necessário para traduzir o que o texto, por vezes, prefere deixar nas entrelinhas: “Tem músicas que conseguem traduzir muito bem certos estados de espírito. Quando penso nos momentos mais melancólicos da Anne, eu sempre lembro da atmosfera de ‘Summertime Sadness’".

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"É uma sonoridade que já está muito no DNA da nossa geração, sabe? E minha intenção era justamente essa: às vezes a gente está sentindo alguma coisa e procura na playlist uma música que converse com aquele momento. Quis criar essa mesma conexão na escrita. O leitor encontra a referência e já entende qual será a vibração daquela página”, explica.

O enredo, que gira em torno de cartas anônimas e dilemas existenciais, utiliza o mistério como fio condutor para discussões sobre a vida adulta. Caroline, que na ficção viveu a Anjinha de “Malhação: Toda Forma de Amar”, Arminda em “Além da Ilusão” e, em meados de 2025, Camila em “Garota do Momento”, evita o tom puramente idealista, trazendo à tona as inseguranças e os reveses necessários para o amadurecimento: “Apesar de ser um romance e ter seus momentos mais mágicos, eu não quis criar uma história distante da realidade".

"Pelo contrário, queria falar de coisas que fazem parte da vida de todo mundo: medo, frustração, escolhas difíceis, a sensação de estar perdido às vezes. Acho que o amor existe no meio da correria e das adversidades. Ele vem junto de desafios, de conflitos, de amadurecimento. E, pra mim, isso o torna ainda mais humano e verdadeiro", completa.

Estrategista, a artista já planeja o lançamento com uma visão de longo prazo que une seus dois mundos: o audiovisual e a escrita. Caroline admite que a construção da trama foi pensada para uma possível transposição para as telonas: "Eu adoraria ver esse trabalho nas telas de cinema, mas sei que ainda tem muita coisa para acontecer. Enxergo este livro como o ponto de partida de um universo maior; já planejo uma sequência para a história da Anne, pois sinto que ela ainda tem muito a dizer".

"Meu objetivo agora é consolidar esse primeiro passo e deixar que o público se conecte com essa atmosfera antes de expandirmos para outros formatos, mas definitivamente é algo que me interessa", conclui Dallarosa.