Karolly Rayssa abre o coração sobre maternidade aos 22 anos

Em meio às transformações que vive aos 22 anos, Karolly Rayssa tem experimentado uma nova fase desde o nascimento do filho, Ravi Leão, em janeiro, fruto do relacionamento com o cantor Natanzinho Lima. A influenciadora, que soma quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, abre o coração sobre como a maternidade mudou sua forma de viver, sentir e enxergar o mundo.

Para Karolly, definir esse momento não é simples, já que ser mãe mudou todos os aspectos de sua vida. “É algo mágico, quase que indescritível. A maternidade me transborda, é um amor que arde no peito. É dali que vem minha força e minha coragem. Parece que tudo ganha outro sentido”, afirma.

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Segundo ela, a principal transformação está na forma como lida com o tempo e com as prioridades. “Hoje tudo gira em torno dele. Eu tenho alguém que depende de mim pra absolutamente tudo, então nada mais é no meu tempo. É no tempo do Ravi, nas necessidades dele. E isso muda completamente a forma como você se organiza”, conta.

A influenciadora também destaca que a rotina exige adaptação constante, principalmente nesses primeiros meses. “A gente aprende a viver de outro jeito. Não existe mais aquela independência de antes, tudo precisa ser planejado, pensado e devidamente calculado. Tem dias que você nem consegue seguir o que imaginou, porque depende do ritmo do bebê. Tudo tem que ser devidamente calculado, nada é mais no nosso tempo. A gente saí, come e toma banho a hora que dá. Mas faz parte, é um processo”, diz.

Apesar dos desafios, Karolly ressalta a importância da rede de apoio nesse momento. “Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, e isso faz muita diferença. Me ajuda a me organizar melhor, a conseguir dar conta de todas as coisas e demandas”, afirma.

Ao falar sobre o que a maternidade representa hoje, ela resume a experiência como um verdadeiro recomeço. “Existe uma Karolly antes e uma Karolly depois da maternidade. Eu me sinto mais madura, mais paciente, empática e amorosa também. É como se eu tivesse despertado uma versão de mim que eu ainda não conhecia”, declara.