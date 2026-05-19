Entenda como o bordão de Thiago Brava se tornou fenômeno digital

Thiago Brava transformou uma expressão criada de forma despretensiosa nos palcos em um fenômeno que atravessou a música sertaneja - (crédito: Divulgação)

O cantor Thiago Brava transformou uma expressão criada de forma despretensiosa nos palcos em um fenômeno que atravessou a música sertaneja, ganhou as redes sociais e agora também ocupa espaço na moda urbana. Nos últimos dias, o artista participou de uma live realizada na sede da BLCK Brasil

para apresentar a coleção “ESTRUTURA”, desenvolvida em parceria com a marca.

Mais do que uma transmissão comercial tradicional, a live chamou atenção pelo forte engajamento do público, que acompanhou a apresentação das peças em tempo real, comentou em peso nas redes e participou ativamente das interações conduzidas pelo cantor ao longo da noite. A atmosfera se aproximava mais de um encontro digital entre fãs e artista do que de uma campanha convencional de lançamento.

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Durante a transmissão, Thiago relembrou o surgimento do termo que virou sua marca registrada e falou sobre como a expressão acabou ultrapassando o universo da música. “Quando a gente percebe que o público transforma uma brincadeira em parte da própria identidade, entende que aquilo já ultrapassou a música”, afirmou o cantor sobre a repercussão do “estrutura” entre os fãs.

A coleção apresentada mistura referências do streetwear com elementos ligados à identidade construída pelo artista nas redes e nos shows. Diretamente da sede da marca, Thiago comentou detalhes das peças, conversou com seguidores e compartilhou bastidores da criação da parceria, enquanto o público reagia em tempo real à apresentação dos produtos.

O movimento acompanha uma tendência cada vez mais evidente no entretenimento brasileiro: artistas que transformam expressões, memes e símbolos criados pela própria comunidade de fãs em produtos de pertencimento cultural. Em vez de campanhas tradicionais, marcas têm apostado em experiências digitais mais espontâneas, apoiadas na linguagem da internet e na sensação de proximidade entre criador e público.

Nas redes sociais, a repercussão da live manteve o termo “estrutura” circulando entre seguidores do cantor, que compartilharam trechos da transmissão, comentários e registros da coleção ao longo da noite.