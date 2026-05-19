Laís Caldas revela medo de expor rosto da filha após ataques na web

Gustavo Marsengo e Laís Caldas estão à espera da primeira filha - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Laís Caldas contou que ainda não decidiu se irá mostrar o rosto da filha, Alice, nas redes sociais. Grávida da primeira filha com Gustavo Marsengo, a influenciadora explicou que o receio surgiu após receber mensagens de ódio na internet.

O assunto veio à tona durante uma caixinha de perguntas publicada nos stories do Instagram nesta segunda-feira (18). Laís afirmou que, por vontade própria, apresentaria a bebê ao público logo após o nascimento, mas admitiu que os ataques virtuais fizeram o casal repensar a decisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Por mim, eu mostraria sem problema nenhum. Sei que a maioria das pessoas acompanha a gente com carinho e está ansiosa para conhecer a Alice. Mas infelizmente também existem pessoas muito ruins na internet”, declarou.

Laís Caldas está à espera da primeira filha (foto: Reprodução/Instagram)

A médica ainda revelou que recebeu recentemente uma mensagem considerada “horrorosa”, relacionada à filha que ainda nem nasceu. Sem entrar em detalhes, disse que preferiu não compartilhar o conteúdo para evitar dar espaço à negatividade.

Segundo Laís, a situação foi tão grave que ela decidiu tomar medidas legais contra o responsável pelas ofensas. “Bati print, enviei para o advogado e já estamos tomando as providências. Internet não é terra sem lei”, escreveu a influenciadora.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceram durante o Big Brother Brasil de 2022 e oficializaram a união em setembro do ano passado, em uma cerimônia realizada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O nome da bebê foi anunciado em março, durante uma viagem do casal para Walt Disney World Resort, em Orlando. Na ocasião, eles revelaram o nome Alice em um vídeo gravado em frente ao Castelo da Cinderela.