Beijo de Virginia em macaco gera ataques contra Vini Jr.

Virginia Fonseca viralizou na web ao surgir dando beijo em um macaco - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo compartilhado por Virgínia Fonseca durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, acabou gerando ataques preconceituosos envolvendo Vinícius Júnior.

Na publicação, Virgínia aparece beijando um macaco na boca e brinca com a situação ao escrever: “Que pegada foi essa”. O conteúdo rapidamente viralizou e passou a ser republicado por páginas de entretenimento nas redes sociais.

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Com a repercussão, diversos internautas fizeram associações ofensivas ao jogador brasileiro, o que gerou comentários de teor racista envolvendo o atacante do Real Madrid.

Veja os comentários em post de beijo de Virginia em macaco (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vini Jr tem enfrentado episódios recorrentes de racismo nos últimos anos, tanto nas redes sociais quanto nos gramados. Um dos casos de maior repercussão aconteceu em fevereiro, durante uma partida contra o Benfica pela UEFA Champions League. Na ocasião, o elenco do clube espanhol chegou a cogitar deixar o campo após os insultos direcionados ao brasileiro.

Fora das quatro linhas, o atleta também vem se posicionando de forma ativa no combate ao preconceito. Recentemente, Vini Jr lançou um escritório de advocacia gratuito voltado ao combate de crimes raciais no Brasil.