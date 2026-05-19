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POLÊMICA

Beijo de Virginia em macaco gera ataques contra Vini Jr.

Comentários racistas foram vistos nas redes sociais após o episódio

Virginia Fonseca viralizou na web ao surgir dando beijo em um macaco - (crédito: Reprodução/Instagram)
Virginia Fonseca viralizou na web ao surgir dando beijo em um macaco - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo compartilhado por Virgínia Fonseca durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, acabou gerando ataques preconceituosos envolvendo Vinícius Júnior.

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Na publicação, Virgínia aparece beijando um macaco na boca e brinca com a situação ao escrever: “Que pegada foi essa”. O conteúdo rapidamente viralizou e passou a ser republicado por páginas de entretenimento nas redes sociais.

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Com a repercussão, diversos internautas fizeram associações ofensivas ao jogador brasileiro, o que gerou comentários de teor racista envolvendo o atacante do Real Madrid.

Veja os comentários em post de beijo de Virginia em macaco
Veja os comentários em post de beijo de Virginia em macaco (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vini Jr tem enfrentado episódios recorrentes de racismo nos últimos anos, tanto nas redes sociais quanto nos gramados. Um dos casos de maior repercussão aconteceu em fevereiro, durante uma partida contra o Benfica pela UEFA Champions League. Na ocasião, o elenco do clube espanhol chegou a cogitar deixar o campo após os insultos direcionados ao brasileiro.

Fora das quatro linhas, o atleta também vem se posicionando de forma ativa no combate ao preconceito. Recentemente, Vini Jr lançou um escritório de advocacia gratuito voltado ao combate de crimes raciais no Brasil.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 19/05/2026 16:33 / atualizado em 19/05/2026 17:33
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