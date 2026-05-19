Cantor Matheus e Paula Aires reatam casamento após separação de 15 dias

A separação entre Matheus Aleixo e a influenciadora Paula Aires parece ter chegado ao fim. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o cantor, que faz dupla com Kauan, reatou o casamento pouco mais de duas semanas após o anúncio oficial do término.

Os rumores de reconciliação começaram depois que fãs perceberam que o sertanejo voltou a usar aliança. Além disso, Matheus decidiu desativar temporariamente sua conta oficial no Instagram, atitude interpretada por pessoas próximas como uma tentativa de preservar a privacidade da família neste momento.

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O fim do relacionamento havia sido anunciado no último dia 2 de maio. Na ocasião, Matheus compartilhou uma mensagem nas redes sociais agradecendo pelos 14 anos de história ao lado de Paula e deixou claro que ainda existia sentimento entre os dois.

Na época, o cantor também afirmou que não descartava uma possível reconciliação. Em entrevista ao portal LeoDias, Paula Aires reforçou a possibilidade de retomada do casamento ao declarar: “Confio que o tempo vai fazer a gente se reencontrar”.

Em um pronunciamento publicado após o término, Matheus admitiu ter cometido erros durante a relação e afirmou que preferiu conversar diretamente com Paula antes que notícias começassem a circular na imprensa e nas redes sociais.

“Eu fiz questão de contar para ela antes de qualquer coisa. Sabia que surgiriam histórias e mentiras. Ela soube de tudo por mim”, afirmou o cantor em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram na época da separação.