Carla Vilhena prestigia aniversário de empresário em São Paulo

Acompanhada pelo marido, o advogado Carlos Monnerat, Carla Vilhena foi uma das convidadas da festa de Márcio Meira na Casa Noma. A apresentadora, que hoje atua como palestrante após passagens pela Globo, CNN Brasil e SBT, escolheu um vestido preto com motivos florais para a comemoração em Moema.

Embalado pelo clima festivo, o aniversariante subiu ao palco para presentear os amigos com uma apresentação musical. Ao som da banda Blue Boys, ele soltou a voz com clássicos de Fábio Jr., Jota Quest e Legião Urbana. O ponto alto, no entanto, foi quando dividiu o microfone com os filhos, sendo ovacionado do início ao fim.

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Passado o evento, a banqueteira Érika Meira, mulher de Márcio, usou o Instagram para agradecer aos parceiros pela entrega do trabalho: "Gratidão a todos que tornaram esse momento inesquecível".

Na postagem, o homenageado, que comanda empreendimentos como o restaurante temático Magia & Bruxaria, inspirado no universo de Harry Potter, respondeu: "Adorei demais".