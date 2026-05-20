Fernanda Vilela vive destaque em Cannes com projetos internacionais

Fernanda Vilela vive dias especiais em Cannes. A atriz, roteirista e produtora brasileira está na França participando do Marché du Film, principal mercado audiovisual do Festival de Cannes, acompanhando de perto a repercussão de “The Taxidermist”, longa selecionado para o Fantastic 7 — importante iniciativa voltada ao cinema fantástico internacional.

A artista vem chamando atenção não apenas pelo projeto, mas também pela trajetória construída no cinema independente mundial. Com mais de 60 premiações internacionais no currículo e reconhecimento em festivais ao redor do mundo, Fernanda representa uma nova geração de brasileiros que vêm conquistando espaço no audiovisual global.

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Nos bastidores do festival, o clima é de celebração e trabalho intenso. As reuniões envolvendo “The Taxidermist” e também o longa “Flora” já começaram, movimentando a agenda da artista em Cannes com encontros estratégicos ligados ao mercado internacional, distribuição e futuras conexões para os projetos.

Além das reuniões e apresentações, Fernanda também aproveita a passagem pelo festival para fortalecer relações profissionais e apresentar novos trabalhos que estão em fase de finalização entre Brasil e Espanha.

O momento marca uma fase importante da carreira da artista paranaense, que vem consolidando seu nome como atriz, produtora e roteirista dentro do mercado internacional de cinema autoral e de gênero.