Juliana D'Agostini e MC Meno Zakii unem piano e rap em novo single

Depois de anunciar URBANA, projeto que aproxima o piano de concerto da linguagem das ruas, Juliana D'Agostini prepara a primeira música do repertório com uma pauta de forte apelo contemporâneo: sucessão familiar. A canção terá Juliana no piano e vocal ao lado de MC Meno Zakii, rapper de Paraisópolis, e parte de um ponto de tensão simples e direto: a herança que importa é a que se mede em patrimônio - ou a que se mede em caráter?

Na letra, a frase “Será que caráter vale mais do que carteira?” funciona como eixo dramático da música e abre uma narrativa sobre o que passa de geração em geração. O tema, geralmente associado a inventários e disputas patrimoniais, aparece aqui como memória afetiva, educação silenciosa, raiz e conselho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A canção fala do “velho” de olhar cansado, mas nunca derrotado, de mãos cheias de história, calo e poeira - uma figura que talvez não tenha deixado ouro, relógio importado ou grandes bens, mas deixou um norte. Em outro trecho, a mensagem ganha forma de conselho: “Menino, escuta: o mundo é ligeiro / Mas quem tem raiz não cai no desespero”.

Musicalmente, a faixa materializa o conceito central do URBANA: um encontro entre a precisão e a delicadeza do piano de Juliana e a urgência da palavra rimada, numa composição que conecta concerto, rap, poesia falada e vivência urbana. A presença de Zakii amplia o campo simbólico do projeto ao trazer para o estúdio uma voz de Paraisópolis, território que também atravessa o imaginário do URBANA.

O single fala sobre famílias brasileiras, valores herdados, juventude, periferia, música e contemporaneidade. A música pergunta, sem moralismo, se é possível receber como herança algo que não aparece em extrato bancário: fé, intuição, razão, coração e a coragem de seguir o próprio brilho.