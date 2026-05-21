Los Brasileros e Anitta transformam 'Meia Noite' em fenômeno digital

A música “Meia Noite”, um dos destaques do álbum “EQUILIBRIVM”, de Anitta, rapidamente se transformou em um fenômeno nas plataformas digitais. Antes mesmo do lançamento oficial, a faixa já movimentava os fãs após ser apresentada pela cantora durante os “Ensaios da Anitta”, em São Paulo. A repercussão nas redes sociais antecipou o sucesso que viria nas horas seguintes, quando a música estreou entre os lançamentos globais de maior destaque no Spotify.

Por trás da produção está o trio Los Brasileros, formado por Dan Valbusa, Pedro Dash e Marcelinho Ferraz. Parceiros frequentes da artista, os produtores contam que a proposta era desenvolver uma faixa capaz de unir força comercial, identidade brasileira e uma construção sonora sofisticada.

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“A gente queria criar algo que fosse intenso logo no primeiro play, mas que também tivesse detalhes para o público descobrir ao longo do tempo”, explica Marcelinho Ferraz. Segundo ele, a ideia era fugir das fórmulas previsíveis do funk pop contemporâneo e apostar em uma experiência mais sensorial.

A produção começou a partir de uma base percussiva pensada para causar impacto tanto nas plataformas de streaming quanto em grandes sistemas de som. O trio revela que houve um cuidado técnico minucioso para equilibrar graves intensos sem perder a atmosfera emocional da faixa.

“Existe uma engenharia invisível por trás da música. O grave precisava bater forte, mas sem comprometer a sensação que queríamos transmitir”, comentam Dan Valbusa e Pedro Dash.

Outro diferencial da produção foi a escolha por utilizar vocais de apoio gravados organicamente em estúdio, evitando bancos digitais de voz. Para os produtores, a decisão ajudou a trazer mais autenticidade para a música.

“Quando você coloca pessoas reais dentro da gravação, a faixa ganha textura e verdade. Isso muda completamente a experiência de quem escuta”, afirma Marcelinho.

A participação ativa de Anitta também foi decisiva no processo criativo. Segundo o trio, a cantora acompanhou todas as etapas da construção da faixa, contribuindo com referências, direcionamentos estéticos e ajustes de narrativa.

“Ela chegava com ideias muito claras sobre emoção, imagem e conceito. Isso deixou o processo muito mais dinâmico”, revelam.

Mesmo na etapa final, Los Brasileros optaram por preservar pequenas imperfeições vocais e elementos considerados mais “brutos” na gravação original, justamente para manter o caráter emocional da música.

A mixagem foi concluída poucas horas antes da apresentação da faixa nos “Ensaios da Anitta”, aumentando ainda mais a pressão nos bastidores. “Foi um processo intenso, mas essa urgência acabou contribuindo para a energia que a música transmite hoje”, lembram os produtores.

Com o sucesso de “Meia Noite”, Los Brasileros reforçam sua posição entre os principais produtores da música pop brasileira e ampliam ainda mais sua presença no mercado internacional.

Saiba mais sobre Los Brasileros

O trio Los Brasileros é formado por Dan Valbusa, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash, nomes por trás de alguns dos maiores sucessos recentes da música brasileira. Entre as produções assinadas pelo grupo estão faixas como “Flores”, de Vitão e Luísa Sonza, “Imaturo”, de Jão, e “ligações de alma”, de Carol Biazin com Baco Exu do Blues.

O histórico de colaborações do trio inclui ainda artistas como Ivete Sangalo, Ludmilla, IZA e Lulu Santos.

Nos últimos anos, o grupo também passou a ganhar destaque internacional. Um dos principais projetos foi a produção da faixa “Mercúrio”, do álbum “Mañana Será Bonito”, de Karol G, vencedor do Grammy Awards 2024 na categoria Melhor Álbum de Música Urbana. No mesmo período, Los Brasileros também conquistaram dois Latin Grammy Awards, incluindo Álbum do Ano com o projeto.