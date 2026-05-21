Nathy Rocha fala sobre cancelamento pós-reality, ataques virtuais e especulações em "A Fazenda"

A vida de Nathy Rocha mudou completamente depois da participação em “ilhados com a Sogra”. Desde o fim do programa, a influenciadora passou a lidar diariamente com julgamentos, ataques virtuais e uma narrativa criada nas redes sociais que, segundo ela, está distante de quem realmente é fora das telas.

Em entrevista exclusiva para a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Nathy abriu o coração sobre o impacto emocional causado pela repercussão do reality e revelou que precisou intensificar a terapia após assistir aos episódios finais da atração.

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“Os episódios foram lançados em duas partes, com quatro episódios em cada. Quando a segunda parte estreou e eu comecei a assistir, fiquei em choque. Os recortes acabaram direcionando toda a narrativa para eu ser vista como a vilã do reality”, contou.

A influenciadora afirma que o julgamento do público se intensificou após a exibição da reta final do programa. “Pouca gente sabe, mas eu cheguei a passar mal e precisei ir para a emergência. Foi naquele momento que percebi que o julgamento do público iria piorar muito, e foi exatamente o que aconteceu”, revelou.

Segundo Nathy, o volume de mensagens ofensivas se tornou impossível de administrar. “Eu já vinha recebendo hate, mas depois da segunda parte virou algo impossível de controlar. Meu time não conseguia dar vazão à quantidade de mensagens maldosas que chegavam diariamente”, disse.

A influenciadora também comentou sobre a imagem criada nas redes sociais e afirmou que grande parte do público ainda não conhece sua verdadeira personalidade. “Sem dúvidas, a maioria das pessoas ainda não conhece a Nathy real. O reality foi lançado há cinco meses e eu ainda recebo mensagens diariamente com ofensas ou me chamando de ‘chata’ e ‘insuportável’. Infelizmente, foram adjetivos que eu até normalizei”, desabafou.

Apesar disso, ela afirma que existem ataques que ultrapassam qualquer limite. “O que eu não consigo normalizar são ofensas relacionadas ao meu peso, ao luto da minha família e à minha mãe. Isso mexe com dores muito pessoais”, afirmou.

Conhecida pelo jeito explosivo e pelas respostas diretas nas redes sociais, Nathy acredita que sua postura acaba reforçando a visão construída pelo público durante o programa. Ainda assim, prefere agir com autenticidade. “O elenco muitas vezes prefere indiretas, memes e provocações veladas, enquanto eu respondo de forma direta. Para muita gente isso reforça a imagem da ‘explosiva’. Mas, sinceramente, ainda prefiro ser vista assim do que como uma falsa santa”, disparou.

Ao refletir sobre os aprendizados após Ilhados, a influenciadora reconhece que passou por uma transformação profunda. “Foi o maior crescimento pessoal que eu tive. Durante e depois do pós-reality, eu me tornei outra pessoa em todas as áreas da minha vida”, declarou.

Nathy também comentou sobre as especulações envolvendo uma possível participação em A Fazenda. Apesar do receio de enfrentar novos julgamentos, ela acredita que um novo confinamento poderia mostrar lados desconhecidos ao público.

“É inevitável pensar na rejeição logo de cara. Hoje eu tenho consciência de que, se entrar em outro reality, muita gente já vai assistir com uma narrativa pronta sobre mim. Isso assusta”, confessou.

Por outro lado, a influenciadora acredita que a convivência poderia mudar a percepção do público. “Também penso que um novo confinamento poderia revelar lados meus que muita gente ainda não conhece. Porque convivência mostra muito mais do que cortes, memes ou polêmicas da internet”, explicou.

Mesmo diante da pressão e do cancelamento virtual, Nathy revelou que nunca cogitou abandonar completamente a internet. “Meu time chegou a cogitar um afastamento porque eu fiquei muito abalada emocionalmente. Mas preferi encarar. Desabilitamos as notificações e eu segui. Posso até surtar, chorar e reclamar… mas fugir nunca foi uma característica minha”, afirmou.

A influenciadora ainda comentou sobre as críticas de quem a chama de “vitimista” nas redes sociais. “Eu odeio me colocar como vítima. Talvez isso explique o meu temperamento forte. Na minha cabeça, eu sempre preciso reagir, me defender e enfrentar tudo de peito aberto. Sei que isso também não é saudável o tempo todo, mas foi a forma que encontrei para sobreviver emocionalmente a tudo o que aconteceu depois do reality”, concluiu.