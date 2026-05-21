Julia Azevedo leva bastidores do vôlei para a web e amplia conexão com fãs

O protagonismo feminino no esporte profissional vive um dos períodos de maior crescimento das últimas décadas, impulsionado pelo aumento da audiência, da presença digital e do interesse de marcas em atletas que conseguem ir além das quadras. Nesse cenário, a oposta Julia Azevedo aparece como um dos nomes que representam a nova fase do voleibol feminino brasileiro, unindo carreira internacional e influência nas redes sociais.

Com trajetória construída entre Estados Unidos e Europa, incluindo passagens por ligas universitárias norte-americanas e clubes europeus, Julia faz parte de uma geração de atletas que transformou a forma de se conectar com o público. Mais do que apenas performance esportiva, o esporte feminino passou a valorizar também autenticidade, presença digital e construção de comunidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Atualmente no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, a atleta compartilha nas redes sociais bastidores da rotina de treinos, preparação física, viagens, alimentação e os desafios da vida de alto rendimento. O conteúdo aproxima fãs da realidade do esporte profissional e acompanha uma mudança importante na forma como o público consome modalidades femininas.

“O esporte feminino vive um momento de mais visibilidade, mas também de mais responsabilidade. A atleta hoje não é vista só pelo desempenho dentro de quadra, mas também pela forma como representa a modalidade e se conecta com o público”, afirma Julia Azevedo.

O crescimento da audiência digital tem sido um dos principais motores dessa transformação. Relatórios internacionais apontam que o consumo de conteúdo esportivo feminino nas plataformas digitais cresce em ritmo acelerado, impulsionado principalmente pelas redes sociais e transmissões online. Esse movimento ampliou o alcance das atletas, que passaram a ter papel direto na construção de engajamento das modalidades.

No voleibol, o cenário é ainda mais evidente. A Superliga Feminina mantém forte presença nas transmissões televisivas e digitais, além de alto engajamento nas redes sociais, especialmente em fases decisivas da competição. O Brasil segue como uma das maiores potências da modalidade, com tradição olímpica e grande identificação do público com o esporte.

Julia também integrou projetos de alto nível competitivo na Europa, incluindo participação na CEV Champions League pelo CV Hidramar Gran Canaria, da Espanha, além de passagem pelo Pölkky Kuusamo, da Finlândia. A experiência internacional ajudou a ampliar sua visão sobre o papel das atletas na indústria esportiva moderna.

“Existe uma mudança clara na forma como o público acompanha o esporte. As pessoas querem entender o processo, não só o resultado. Isso aproxima muito mais o atleta da realidade de quem acompanha”, diz.

O avanço da participação feminina no esporte, aliado à força das plataformas digitais, aponta para uma mudança estrutural no mercado esportivo. Mais do que atletas, mulheres como Julia Azevedo passaram a ocupar também espaço como comunicadoras, criadoras de conteúdo e referências para novas gerações que enxergam no esporte uma possibilidade de carreira, influência e representatividade.



