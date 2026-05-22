MC Divertida lança single com mensagem sobre amor próprio e autenticidade

A cantora e youtuber mirim MC Divertida lança nesta quinta-feira (21), seu mais novo single, intitulado “Blá Blá Blá”. O lançamento tem direção musical de Umberto Tavares e Jefferson Júnior, produtores responsáveis por composições e trabalhos gravados por artistas como Anitta, Ludmilla, Belo, Kelly Key e Maluma.

A faixa aborda comentários negativos e mensagens de ódio recebidas por Maria Clara nas redes sociais, trazendo uma mensagem voltada à autoestima e ao apoio familiar. “Essa música é importante para a gente se amar em primeiro lugar, seguir a vida sem se importar muito com a opinião alheia e dar mais atenção para o que levamos no coração, isso sim importa. De alguma forma isso vai impactar positivamente na vida das crianças”, destaca Divertida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A produção musical é assinada por Stefan Baby. O clipe conta com direção de vídeo e finalização de Felipe Thomaz, direção de fotografia de Ricardo Vida e coreografia de Esther Laysa, que também integra o ballet ao lado de Yasmim Costa, Kaylane Vitória e Keron James. A direção geral é da Casa Saturno.

Além do lançamento, MC Divertida também está confirmada em mais uma edição do festival KidzHouse, que acontece no dia 26 de julho, em São Paulo.