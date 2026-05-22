Karen Lopes curte período de mini-férias em cruzeiro pela Europa

Entre paisagens paradisíacas, experiências luxuosas e produções dignas de editorial de moda, a influenciadora Karen Lopes aproveitou dias de descanso em grande estilo durante uma viagem de cruzeiro pela Europa. Musa da Grande Rio e host do podcast “Pod Isso Karen”, ela compartilhou nas redes sociais diversos momentos da viagem, encantando os seguidores com registros cheios de elegância e sofisticação.

Durante o roteiro pelo continente europeu, Karen chamou atenção ao apostar em looks fashionistas e sofisticados, esbanjando estilo em publicações no Instagram. Dos conjuntos monocromáticos aos vestidos leves para os sunsets em alto-mar, a influenciadora transformou as mini-férias em uma verdadeira vitrine de tendências, recebendo uma chuva de elogios dos fãs.

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Além dos cenários cinematográficos e experiências exclusivas do cruzeiro, Karen também mostrou momentos descontraídos da viagem, dividindo registros de passeios, gastronomia e paisagens impressionantes ao longo do percurso europeu.

Vivendo uma fase intensa na carreira, a influenciadora também se prepara para a estreia da segunda temporada do podcast “Pod Isso Karen”, que promete reunir grandes nomes da mídia, do entretenimento e das redes sociais em conversas leves, divertidas e cheias de personalidade. O projeto vem consolidando Karen como um dos nomes em ascensão no universo digital e da comunicação.