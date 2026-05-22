'Risco em Jogo' encerra gravações e acende alerta sobre os perigos digitais

As gravações de “Risco em Jogo” chegaram ao fim deixando, além da expectativa pelo lançamento, uma reflexão urgente sobre a relação de crianças e adolescentes com o universo digital. O longa-metragem aposta em uma narrativa atual e sensível para discutir os impactos das redes sociais, da pressão estética e da dependência tecnológica na juventude.

Na trama, a atriz Valentina Santos interpreta Helena, uma jovem que busca aceitação e pertencimento em meio ao universo das redes sociais. Aos poucos, a personagem se vê envolvida por filtros, padrões de beleza e pela influência silenciosa do ambiente digital, sem perceber os riscos emocionais e psicológicos ao seu redor.

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Com direção de Oscar Francisco, profissional com mais de duas décadas de carreira na TV e conhecido por trabalhos em produções como Cara e Coragem, Todas as Flores e Amor Perfeito, o filme combina tensão e emoção para aproximar o público de questões cada vez mais presentes no cotidiano das famílias.

O roteiro assinado por Cris Dias mergulha em temas como desafios perigosos da internet, excesso de tempo de tela, dependência digital e os impactos da comparação constante nas redes sociais. Mais do que retratar o comportamento online dos jovens, “Risco em Jogo” busca provocar conversas sobre os limites da exposição digital e a necessidade de atenção ao que acontece por trás das telas.

Ao transformar situações comuns da rotina conectada em uma narrativa de alerta, o longa se posiciona como um retrato do presente e um convite à consciência em tempos de hiperconectividade.