Michele Andrade une storytelling, forró e fantasia em novo audiovisual

Michele Andrade lançou oficialmente nesta quinta-feira, 21 de maio, o audiovisual completo “Michele no Sertão das Maravilhas”, considerado o projeto mais ambicioso de sua carreira até agora. Com 16 faixas, entre inéditas, releituras e participações especiais, o trabalho chega às plataformas de áudio às 21h, enquanto o vídeo completo será disponibilizado no YouTube na sexta-feira, 22, ao meio-dia.

O projeto reúne nomes importantes do forró e da música nordestina, como Samya Maia, Thiago Freitas, Japãozin, Marlus Viana, da banda Calcinha Preta, Raí Saia Rodada e Manim Vaqueiro. Entre as músicas já conhecidas pelo público estão “Ainda Te Amo”, parceria com Marlus Viana, “Me Deixa Louca”, com Japãozin, e “É Chamego ou Xaveco?”, feat com Samya Maia. O repertório também traz inéditas como “Sei Lá”, “Peça Íntima”, com Thiago Freitas, “Comando da Sanfona”, com Raí Saia Rodada, “Pra Você É Bye”, “Amor de Cama” e “Vaqueiro Maloca”, ao lado de Manim Vaqueiro.

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Além de reforçar sua conexão com o forró, Michele também explora diferentes referências musicais ao longo do audiovisual. O trabalho inclui releituras como “Vambora”, clássico de Adriana Calcanhotto, além de medleys românticos que mostram a versatilidade da artista ao transitar por diferentes estilos sem perder a essência nordestina.

Durante entrevista coletiva realizada na última quarta-feira, 20, que contou com a presença da Coluna Mariana Morais, Michele contou que a inspiração para o conceito do projeto surgiu durante uma viagem para a Disney, quando reassistiu ao clássico “Alice no País das Maravilhas”. Segundo a cantora, a identificação com a personagem foi imediata: “A Alice sou eu. Ela é imparável, sonha demais e aquele mundo lúdico para ela é normal. Isso sou eu ao longo dos anos”.

A artista explicou ainda que a ideia de criar um universo inspirado na obra se conectou com o desejo de mostrar ao público suas diferentes facetas artísticas, algo que já vinha desenvolvendo em outros trabalhos. “Eu gosto muito de cantar, mas também gosto muito de dançar. Também gosto muito de atuar no palco. Tem muito storytelling durante o meu show. Então a gente juntou isso tudo”, contou.

Segundo Michele, a proposta do audiovisual era apresentar o Nordeste de uma maneira criativa e fantasiosa, sem deixar de lado suas raízes culturais. “Essa vontade de mostrar o Nordeste desse jeito foi para o papel”, completou.

Gravado em Cajazeiras, na Paraíba, o projeto também marcou um momento especial na vida pessoal da cantora. Durante a apresentação, Michele foi surpreendida por um cachorro que apareceu no local e acabou sendo adotado pela artista. Batizado de Caja, em homenagem à cidade, o pet passou a dividir a rotina com a cantora e já soma mais de 113 mil seguidores nas redes sociais.

Inspirado no universo de Alice's Adventures in Wonderland, “Michele no Sertão das Maravilhas” transforma o sertão em um cenário de fantasia, imaginação e liberdade criativa. Com elementos simbólicos da cultura nordestina, como a cuscuzeira, o audiovisual reforça a identidade da artista ao unir música, tradição e storytelling em uma mesma narrativa.