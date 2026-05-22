Wesley Safadão e Thyane Dantas enfrentam novos rumores de crise

O casamento de Wesley Safadão e Thyane Dantas voltou a ser assunto nas redes sociais após rumores de uma nova crise na relação. Segundo informações divulgadas pelo quadro “Hora da Venenosa”, da Record TV, apresentado por Fabíola Reipert, o casal estaria enfrentando mais um período delicado no casamento.

De acordo com o programa, pessoas próximas aos dois afirmaram que Thyane teria descoberto situações envolvendo o cantor e, mesmo diante das especulações, teria optado novamente por preservar a relação. Até o momento, nem Wesley Safadão nem Thyane Dantas se pronunciaram publicamente sobre o assunto.

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Juntos desde 2012, Wesley e Thyane são pais de dois filhos e já passaram por momentos conturbados ao longo da relação. Em 2014, o casal chegou a enfrentar uma separação após Thyane descobrir uma traição durante a gravidez, episódio que ganhou grande repercussão na época.

Apesar dos rumores recentes, os dois apareceram juntos nesta semana durante um evento em um parque aquático em Fortaleza, no Ceará. A ocasião marcou uma ação de divulgação do livro lançado por Thyane Dantas e chamou atenção pela aparição pública do casal em meio às especulações sobre a relação.