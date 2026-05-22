MC Vitória faz do funk um retrato das periferias em 'Quebrada Viva'

Aos 14 anos, MC Vitória lança “Quebrada Viva”, música que une funk, denúncia social e reflexão sobre os impactos das mudanças climáticas nas periferias brasileiras. O single chega às plataformas digitais no dia 21 de maio acompanhado de videoclipe oficial e se apresenta como um dos trabalhos mais importantes da jovem artista até aqui.

Cria da comunidade México 70, em São Vicente, na Baixada Santista, MC Vitória transforma vivências da quebrada em narrativa musical. Na faixa, a cantora aborda temas como enchentes, descaso político, excesso de vulnerabilidade social e a falta de atenção direcionada às comunidades mais afetadas pelos eventos climáticos extremos.

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Entre batidas marcantes e versos carregados de realidade, “Quebrada Viva” retrata situações comuns para milhares de famílias brasileiras que convivem diariamente com alagamentos, perdas e insegurança durante períodos de chuva intensa. Ao mesmo tempo, a música reforça o papel do funk periférico como espaço de informação, resistência e transformação social.

Antes do lançamento oficial, a faixa foi apresentada pela primeira vez em um encontro realizado no dia 13 de maio, na Central 1926. O evento reuniu convidados, profissionais do mercado musical e parceiros do projeto em um momento de escuta e debate sobre a importância da mensagem proposta pela artista.

A produção musical leva a assinatura de DJ Glenner e DJ Pereira, além de contar com participações de Leozinho ZS, Nego Bala e MC Kadu. O projeto também recebe apoio da AYIKA, instituição que atua no fortalecimento de juventudes negras, indígenas e periféricas dentro das discussões sobre crise climática.

“Quebrada Viva” foi escolhida como faixa foco do álbum “Do México 70 Pro Mundo”, trabalho que promete ampliar ainda mais a conexão de MC Vitória com o público ao unir autenticidade, musicalidade e questões sociais urgentes. A artista também aposta no projeto como um possível representante brasileiro no Latin Grammy Awards.

Em um cenário de crescentes alertas sobre novas enchentes e eventos extremos no Brasil, MC Vitória mostra que o funk consciente segue ganhando força através de artistas que usam a música não apenas para entreter, mas também para provocar reflexão e dar voz às realidades das periferias brasileiras.