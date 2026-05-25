Fotógrafo de celebridades, Nilo Siqueira celebra casamento em Londres

O fotógrafo das celebridades Nilo Siqueira oficializou sua união com Marco Altamura em uma cerimônia civil elegante e intimista em Chelsea, um dos bairros mais tradicionais de Londres. O casal reuniu amigos próximos e familiares para celebrar o momento em grande estilo, com direito a um clássico ônibus vermelho londrino levando os convidados após a cerimônia para um jantar exclusivo no Soho House.

Para a ocasião, Nilo apostou em um sofisticado look da Valentino, combinado com sapatos Christian Louboutin. Já Marco escolheu um traje assinado pela Fendi, finalizado com sapatos Dolce & Gabbana. As alianças do casal foram da Cartier, trazendo ainda mais simbolismo e sofisticação ao momento especial.

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Em clima cinematográfico e cercados pela arquitetura clássica inglesa, os dois posaram em frente ao tradicional double-decker vermelho, um dos maiores ícones da capital britânica, em registros cheios de personalidade e elegância.

Conhecido por clicar celebridades e influenciadores, Nilo já trabalhou com nomes como Virginia Fonseca e Bella Silva, consolidando sua trajetória no universo da fotografia de moda e entretenimento.

Apesar da celebração em Londres já ter emocionado os convidados, o casal prepara agora uma nova comemoração. Nilo e Marco irão realizar uma segunda cerimônia na Itália, desta vez em um formato ainda mais festivo, reunindo amigos e familiares para celebrar o amor em solo italiano.