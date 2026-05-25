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É O AMOR!

Fotógrafo de celebridades, Nilo Siqueira celebra casamento em Londres

Cerimônia intimista foi realizada em um dos bairros mais tradicionais da capital da Inglaterra

Nilo Siqueira oficializou sua união em uma cerimônia civil elegante - (crédito: Divulgação)
Nilo Siqueira oficializou sua união em uma cerimônia civil elegante - (crédito: Divulgação)

O fotógrafo das celebridades Nilo Siqueira oficializou sua união com Marco Altamura em uma cerimônia civil elegante e intimista em Chelsea, um dos bairros mais tradicionais de Londres. O casal reuniu amigos próximos e familiares para celebrar o momento em grande estilo, com direito a um clássico ônibus vermelho londrino levando os convidados após a cerimônia para um jantar exclusivo no Soho House.

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Para a ocasião, Nilo apostou em um sofisticado look da Valentino, combinado com sapatos Christian Louboutin. Já Marco escolheu um traje assinado pela Fendi, finalizado com sapatos Dolce & Gabbana. As alianças do casal foram da Cartier, trazendo ainda mais simbolismo e sofisticação ao momento especial.

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Em clima cinematográfico e cercados pela arquitetura clássica inglesa, os dois posaram em frente ao tradicional double-decker vermelho, um dos maiores ícones da capital britânica, em registros cheios de personalidade e elegância.

Conhecido por clicar celebridades e influenciadores, Nilo já trabalhou com nomes como Virginia Fonseca e Bella Silva, consolidando sua trajetória no universo da fotografia de moda e entretenimento.

Apesar da celebração em Londres já ter emocionado os convidados, o casal prepara agora uma nova comemoração. Nilo e Marco irão realizar uma segunda cerimônia na Itália, desta vez em um formato ainda mais festivo, reunindo amigos e familiares para celebrar o amor em solo italiano.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 25/05/2026 07:00 / atualizado em 25/05/2026 09:50
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