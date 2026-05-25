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Maqueli Florida celebra encontro com ex-galã Márcio Kieling

Ex-galã e empresária falaram sobre investimentos imobiliários na Flórida

Márcio Kieling posa ao lado de Maqueli Florida - (crédito: Divulgação)
Márcio Kieling posa ao lado de Maqueli Florida - (crédito: Divulgação)

Longe das novelas há alguns anos, o ator Márcio Kieling, que marcou uma geração como o Perereca de Malhação e interpretou Zezé Di Camargo no cinema, tem se dedicado ao mercado financeiro. Nesta semana, ele recebeu no Rio de Janeiro a empresária e especialista em investimentos imobiliários na Flórida, Maqueli Gewehr, conhecida entre brasileiros que investem nos Estados Unidos como “Maqueli Florida”.

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O encontro reuniu os dois para uma conversa sobre investimentos internacionais, mercado americano e oportunidades para brasileiros que buscam diversificar patrimônio fora do país.

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Durante a visita, Maqueli presenteou Kieling com um exemplar de seu livro Como Investir em Imóveis na Flórida, lançado recentemente e disponível em diversos países.

A parceria pode render novos projetos. Nos bastidores, já existe a expectativa de um novo encontro na Flórida nos próximos meses para dar continuidade às conversas.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 25/05/2026 06:30
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