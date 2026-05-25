Ex-Exaltasamba, Jeffinho ganha destaque no pagode nacional

O cantor Jeffinho vive um dos momentos mais consistentes e estratégicos de sua trajetória artística. Após quase uma década como vocalista do Exaltasamba, o artista vem consolidando sua carreira solo com agenda intensa de shows, projetos fixos em São Paulo, dois audiovisuais gravados e números expressivos nas plataformas digitais.

Atualmente, Jeffinho comanda projetos semanais que vêm fortalecendo ainda mais sua conexão com o público. Às quintas-feiras, o cantor se apresenta no “Jeffinho no Sigilo”, realizado no Arena Maya, em Mauá, em um formato mais intimista e próximo dos fãs. Quinzenalmente, ele lidera o “Jeffinho Convida”, no tradicional Genuíno Bar, na Vila Mariana, recebendo convidados especiais dos anos 90 e promovendo encontros que vêm movimentando a cena musical na capital paulista.

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Além disso, o artista também integra semanalmente a programação do tradicional Botequim Casa do Salgado, projeto comandado por Salgadinho, reforçando ainda mais sua presença ativa nos palcos de São Paulo.

“Hoje eu me sinto vivendo a fase mais verdadeira da minha carreira. Estou conseguindo mostrar minha identidade, minhas referências e me conectar com um público muito forte, que gosta da essência do nosso som, mas também acompanha tudo pelas redes sociais. É muito especial ver essa nova geração chegando junto comigo”, afirma Jeffinho.

A nova fase do artista também é marcada pela gravação de dois importantes projetos audiovisuais. O primeiro deles foi registrado em São Paulo, no Bar do Major, em uma noite com ingressos esgotados e forte participação do público. A gravação marcou oficialmente o início de sua trajetória solo e apresentou tanto releituras de clássicos quanto músicas autorais.

Já o segundo audiovisual, “Dénda Quebrada 2”, foi gravado no Rio de Janeiro, reforçando as raízes do cantor em Madureira, bairro onde nasceu e iniciou sua trajetória na música. O projeto reuniu convidados como Magrão do BenzaDeus e celebrou a essência das rodas de samba suburbanas cariocas.

Além dos palcos, Jeffinho também vem se destacando no ambiente digital. O cantor atualmente tem milhões de visualizações mensais no Instagram, com vídeos que frequentemente viralizam entre fãs do gênero. O forte engajamento nas redes evidencia sua capacidade de dialogar tanto com o público que acompanhou sua trajetória no Exalta quanto com uma nova geração que consome música através das plataformas digitais.

Outro dado que reforça a relevância do cantor nesta nova fase é o desempenho de sua voz nas plataformas de streaming. Jeffinho possui atualmente a música mais ouvida no Spotify e no YouTube entre os lançamentos do Exaltasamba realizados após a saída de Péricles.

“Eu sempre acreditei muito no meu trabalho e no carinho das pessoas. Ver a música alcançar esses números, os shows crescendo e o público cantando junto comigo mostra que estamos no caminho certo. Ainda tenho muitos sonhos e projetos para essa nova fase”, completa o cantor.

Natural de Madureira, no Rio de Janeiro, Jeffinho iniciou sua trajetória na música em 2010 e ganhou projeção nacional ao integrar o Exaltasamba em 2015, permanecendo no grupo por quase dez anos. Durante esse período, realizou turnês pelo Brasil, Europa e Estados Unidos, além de participar de importantes projetos do gênero.