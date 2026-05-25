Mirian Carter brilha no tapete vermelho do Festival de Cannes

A influenciadora e empresária brasileira Mirian Carter marcou presença no prestigiado Festival de Cannes, um dos eventos mais importantes do cinema mundial, chamando atenção pela elegância e sofisticação de seus looks durante as aparições no tradicional tapete vermelho da Riviera Francesa.

Para a ocasião, Mirian apostou em produções assinadas pela estilista Eleonora Lastrucci, combinando alta-costura e joias exclusivas que juntas ultrapassam os 200 mil euros em valor. Em uma das noites mais comentadas de sua passagem pelo festival, a influenciadora surgiu com um vestido em tom vermelho vinho acompanhado por um impressionante colar de diamantes avaliado em 189 mil euros, além de brincos de aproximadamente 8 mil euros cada e um anel de 17 mil euros.

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Em outro compromisso oficial do festival, Mirian escolheu um elegante vestido inspirado em pérolas, complementado por um colar avaliado em 39 mil euros e brincos de 5 mil euros, reforçando o refinamento e a exclusividade das peças utilizadas durante o evento.

As joias foram desenvolvidas artesanalmente por um renomado designer europeu, utilizando tecnologia e maquinário italiano de alta precisão, reconhecidos pela excelência na produção de peças de luxo. O trabalho minucioso e o acabamento sofisticado chamaram a atenção de fotógrafos, convidados e especialistas em moda presentes em Cannes.

Além da participação no festival de cinema, Mirian também esteve presente em eventos exclusivos promovidos por grandes marcas internacionais, incluindo um concorrido encontro da L’Oréal, reforçando sua crescente inserção nos principais circuitos de moda, beleza e entretenimento da Europa.

Reconhecida por compartilhar sua trajetória de superação e empreendedorismo com milhões de seguidores, Mirian Carter vem consolidando sua presença em eventos internacionais e ampliando sua conexão com importantes nomes do mercado de luxo, moda e lifestyle.