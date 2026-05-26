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MÚSICA

Matheus Nicolau reúne grandes nomes da música brasileira em novo álbum

Álbum 'Feixe no Escuro' marca nova fase autoral do artista na MPB contemporânea

Matheus Nicolau lança novo álbum 'Feixe no Escuro' - (crédito: Divulgação)
Matheus Nicolau lança novo álbum 'Feixe no Escuro' - (crédito: Divulgação)

O que significa o tempo em uma era onde tudo parece urgente? Em "Feixe no Escuro", o cantor e compositor Matheus Nicolau propõe uma pausa necessária frente à aceleração da vida contemporânea. Para dar vida a esse manifesto sonoro, o artista conta com nomes consagrados da música brasileira. Com a participação especial de Pedro Luís e colaborações de instrumentistas como Lan Lanh, Milton Guedes, Marcos Suzano e Lui Coimbra, o projeto revela uma MPB intimista e sofisticada, onde o violão dita o pulso e a percussão colore as paisagens.

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O disco inicia com duas metacanções. "Pra tocar no rádio", enriquecida pela percussão de Marco Lobo, fala sobre o desejo de eternizar o amor no curto tempo de uma música radiofônica. Em seguida, "A Canção em Mim", envolta em uma atmosfera lo-fi, revela a origem do título do disco, ao descrever que a arte "invade como um feixe no escuro", e traça o nascimento involuntário da própria música.

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"Pra Ontem" é o coração conceitual do trabalho. Com a participação de Pedro Luís e o violoncelo de Lui Coimbra, a música é uma crônica certeira sobre a ansiedade moderna, sociedade do cansaço e a ditadura do relógio, lembrando-nos que rico mesmo é quem tem tempo. Essa urgência encontra leveza na transição para "A Concha", um xote lento que embala amores e memórias praianas. Logo depois, "Pipa Avoada", ijexá guiado pelo toque de Lan Lanh, traz a imagem da pipa como refúgio de uma criança que encontra no voo do brinquedo um novo horizonte, um respiro diante das dores do cotidiano.

O pandeiro de Marcos Suzano é a bússola para "Novo Lugar", canção sobre a beleza de se perder ao longo do caminho e se encontrar no sorriso do outro. A profundidade poética do álbum atinge seu ápice em "Se sou alegre ou sou triste?", faixa em que os versos de Fernando Pessoa ganham vida nova através da composição de Nicolau e o sax soprano de Milton Guedes.

A reta final do disco é espaço para reflexões sobre a espiritualidade no mundo contemporâneo. "5 pães e 2 peixes" liga o milagre de Cristo às bênçãos de Oxalá, uma releitura da passagem bíblica clamando por partilha e justiça social. O ecumenismo ecoa em "Namastê", momento de meditação que dispensa grandes templos para encontrar o divino no silêncio do peito e no encontro com o diferente. Por fim, o álbum se despede em tom de celebração com "Sempre Verão". Um ijexá caloroso que deixa o ouvinte com a energia de um sol que se recusa a apagar.

Com todas as faixas assinadas por Matheus Nicolau, que também assume os violões em todas as músicas, o acordeon em "Pipa Avoada" e os teclados em "Novo Lugar", o álbum consolida uma forte identidade autoral. Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), o artista reafirma o compromisso com suas raízes ao trazer a força da cena fluminense para o estúdio. O percussionista Denisson Caminha e o flautista Oswaldo Lessa fazem o balanço de "Sempre Verão", enquanto Renato Arpoador aparece no violão de "Pra Tocar no Rádio" e na percussão de "A Concha". "Feixe no Escuro" entrega muito mais do que um conjunto de canções, é um registro sensível e um respiro necessário na música popular brasileira contemporânea.

Ficha Técnica

1. Pra tocar no Rádio
Marco Lobo - Percussão | Renato Arpoador - Violão

2. A canção em mim

3. Pra Ontem
Lui Coimbra - Violoncelo | Pedro Luís - Voz

4. A Concha
Renato Arpoador - Percussão

5. Pipa Avoada
Lan Lanh - Percussão

6. Novo Lugar
Marcos Suzano - Percussão

7. Se sou alegre ou sou triste? (Poema de Fernando Pessoa)
Milton Guedes - Sax Soprano

8. 5 pães e 2 peixes
Lan Lanh - Percussão

9. Namastê

10. Sempre Verão
Denisson Caminha - Percussão | Oswaldo Lessa - Flauta

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 26/05/2026 08:05 / atualizado em 26/05/2026 08:48
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