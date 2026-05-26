Jovem atriz Bella Moraes viverá irmã de Paulo Gustavo em musical inédito

Bella Moraes está no elenco de 'Meu Filho é um Musical' - (crédito: Mi Garcia)

A jovem atriz Bella Moraes vem conquistando espaço no universo artístico com dedicação, carisma e uma trajetória marcada pela versatilidade. Modelo, bailarina, atleta de natação e apaixonada pelo universo das artes, ela agora se prepara para um dos projetos mais especiais de sua carreira: o musical “Meu Filho é um Musical”, superprodução inspirada na vida e no legado de Paulo Gustavo.

Na montagem, Bella dará vida à personagem Juju na infância, irmã do humorista, em uma produção idealizada por Déa Lúcia e Ju Amaral, com direção de João Fonseca e Ju Amaral. O espetáculo será apresentado no Teatro Multiplan VillageMall e promete emocionar o público ao revisitar momentos da trajetória pessoal e artística de Paulo Gustavo.

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Com facilidade para decorar textos, forte presença de palco e perfil comunicativo, Bella vem construindo uma carreira artística ainda muito jovem, equilibrando os compromissos profissionais com a infância e a rotina de estudos. Apaixonada por música, dança e desenhos, ela se destaca pela disciplina e pela entrega em cada novo desafio.

Antes do musical, Bella participou de produções audiovisuais dirigidas por Edu Salles, como “O Livro Mágico”, onde interpretou a personagem Cachinhos, além dos filmes “Hacker 2” e “Hacker 3”, vivendo Dani. Os projetos voltados ao público infantojuvenil ajudaram a apresentar a atriz para novas audiências nas plataformas digitais.

Nos palcos, também integrou o elenco do musical “Sinfonia das Notas”, apresentado no Teatro Fashion Mall, em uma história sobre sonhos, amizade e descobertas. Bella ainda participou das gravações das músicas “Música das Cores” e “O Sapo”, exibidas no canal infantil TV Cambalhota no YouTube.

Agora, ao integrar “Meu Filho é um Musical”, Bella Moraes dá mais um passo importante em sua trajetória artística, fazendo parte de uma produção que homenageia um dos maiores nomes do humor brasileiro e reforçando seu talento como uma das jovens promessas da nova geração dos musicais.