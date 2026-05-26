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TEATRO

Jovem atriz Bella Moraes viverá irmã de Paulo Gustavo em musical inédito

Artista mirim vem construindo uma carreira de sucesso, principalmente no teatro

Bella Moraes está no elenco de 'Meu Filho é um Musical' - (crédito: Mi Garcia)
Bella Moraes está no elenco de 'Meu Filho é um Musical' - (crédito: Mi Garcia)

A jovem atriz Bella Moraes vem conquistando espaço no universo artístico com dedicação, carisma e uma trajetória marcada pela versatilidade. Modelo, bailarina, atleta de natação e apaixonada pelo universo das artes, ela agora se prepara para um dos projetos mais especiais de sua carreira: o musical “Meu Filho é um Musical”, superprodução inspirada na vida e no legado de Paulo Gustavo.

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Na montagem, Bella dará vida à personagem Juju na infância, irmã do humorista, em uma produção idealizada por Déa Lúcia e Ju Amaral, com direção de João Fonseca e Ju Amaral. O espetáculo será apresentado no Teatro Multiplan VillageMall e promete emocionar o público ao revisitar momentos da trajetória pessoal e artística de Paulo Gustavo.

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Com facilidade para decorar textos, forte presença de palco e perfil comunicativo, Bella vem construindo uma carreira artística ainda muito jovem, equilibrando os compromissos profissionais com a infância e a rotina de estudos. Apaixonada por música, dança e desenhos, ela se destaca pela disciplina e pela entrega em cada novo desafio.

Antes do musical, Bella participou de produções audiovisuais dirigidas por Edu Salles, como “O Livro Mágico”, onde interpretou a personagem Cachinhos, além dos filmes “Hacker 2” e “Hacker 3”, vivendo Dani. Os projetos voltados ao público infantojuvenil ajudaram a apresentar a atriz para novas audiências nas plataformas digitais.

Nos palcos, também integrou o elenco do musical “Sinfonia das Notas”, apresentado no Teatro Fashion Mall, em uma história sobre sonhos, amizade e descobertas. Bella ainda participou das gravações das músicas “Música das Cores” e “O Sapo”, exibidas no canal infantil TV Cambalhota no YouTube.

Agora, ao integrar “Meu Filho é um Musical”, Bella Moraes dá mais um passo importante em sua trajetória artística, fazendo parte de uma produção que homenageia um dos maiores nomes do humor brasileiro e reforçando seu talento como uma das jovens promessas da nova geração dos musicais.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 26/05/2026 07:36 / atualizado em 26/05/2026 12:34
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