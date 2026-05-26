Deolane Bezerra se pronuncia após prisão e diz ser inocente - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra se pronunciou publicamente após sua prisão por meio de uma carta aberta divulgada pela irmã, Dayanne Bezerra.

No texto, Deolane reafirma sua inocência e contesta informações relacionadas à investigação. Segundo ela, a quantia de R$ 24.500 mencionada no caso corresponde a honorários recebidos na época em que atuava como advogada.

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“Reitero a minha inocência e deixo claro que estou presa pela quantia de R$ 24.500. Valor depositado em minha conta em espécie, e não pela transportadora mencionada no inquérito”, afirmou.

A influenciadora também declarou que nunca havia sido chamada para prestar esclarecimentos ao longo dos últimos anos, apesar de já ter sido citada em reportagens relacionadas ao caso desde 2022.

“Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de 4 anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos”, escreveu.

Na carta, Deolane ainda negou rumores de que possuiria 37 empresas em seu nome. Segundo ela, a informação seria falsa e poderia ser desmentida por meio de consulta pública.

“É mentira que tenho 37 empresas em meu nome. Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial”, declarou.