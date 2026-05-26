Levi Alvim divulga gravação de novo audiovisual; saiba detalhes

A música nordestina, as releituras afetivas e a proposta de um espetáculo mais próximo do público são alguns dos elementos que marcam o novo projeto de Levi Alvim. O cantor, compositor e produtor musical anunciou a gravação do audiovisual “Vivenciando Levi Alvim”, que acontece nos dias 26 e 27 de maio, na Fazenda Pedra do Lago, na Bahia.

O trabalho chega como uma das produções mais importantes da atual fase da carreira do artista e promete unir tradição e modernidade em um repertório pensado para emocionar diferentes gerações. Entre os destaques estão releituras de clássicos do forró, apresentadas em versões renovadas e com arranjos contemporâneos que dialogam diretamente com a identidade musical de Levi.

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Além das homenagens ao gênero, o projeto também abre espaço para canções inéditas e autorais, reforçando o lado criativo e a assinatura artística do cantor. A proposta do audiovisual é mostrar ao público diferentes nuances de sua musicalidade, transitando entre faixas animadas, momentos acústicos e interpretações mais intimistas.

Um dos pontos centrais do projeto será justamente a atmosfera mais sensível da gravação. Em parte do repertório, Levi Alvim aposta em um formato acústico, criando uma conexão mais próxima e emocional com o público através de performances marcadas pela simplicidade e pela força da interpretação.

A Fazenda Pedra do Lago foi escolhida como cenário para reforçar a estética do audiovisual. Cercado pela natureza e por paisagens que valorizam a proposta visual do projeto, o espaço ajuda a construir uma experiência que mistura música, imagem e sentimento em uma linguagem sofisticada e autêntica.

O novo audiovisual também simboliza um momento de crescimento na trajetória do artista, que vem consolidando seu nome no cenário nacional com novos lançamentos e um trabalho cada vez mais conectado ao público.

Com produção cuidadosa, identidade visual marcante e repertório estratégico, “Vivenciando Levi Alvim” surge como um projeto pensado para apresentar uma nova etapa da carreira do cantor e ampliar ainda mais sua presença na música brasileira contemporânea.