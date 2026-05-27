Tucho apresenta 'Di Garagem' em lançamento que marca nova fase da carreira

Tucho escolheu uma data simbólica para apresentar ao público seu novo projeto. No próximo dia 29 de maio, mesmo dia em que comemora mais um ano de vida, o DJ e produtor lança o EP “Di Garagem”, trabalho que representa um passo importante em sua trajetória artística.

Produzido em parceria com a Liga Entretenimento, o projeto reúne cinco faixas inéditas e mergulha nas referências do UK Garage, gênero criado na cena londrina dos anos 90, mas reinterpretado pelo artista de maneira completamente própria. Nas mãos de Tucho, o estilo ganha influência direta do funk carioca, da cultura de baile e das sonoridades urbanas que dominam as pistas atualmente.

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A proposta do EP fica evidente logo em “Gospel”, faixa de abertura em colaboração com MC PTKA. A música mistura batidas aceleradas, graves intensos e letras provocativas, criando uma combinação que traduz bem a identidade do projeto.

Já “Closet”, parceria com Jall e MC GW, nasceu de uma forma totalmente diferente. Inicialmente pensada como um piseiro pop, a faixa passou por mudanças durante o processo criativo até encontrar o caminho que melhor dialogava com o universo sonoro do EP. O resultado alterna momentos mais melódicos com a energia crua dos bailes funks.

Em “Me Liga”, Tucho divide espaço com MC Leona e Master Hits. A faixa evidencia não só a versatilidade do produtor, mas também seu olhar atento para novos nomes da cena.

Outro momento importante do projeto acontece em “Bye Bye”, música que reúne MC GW e MC Donzela em uma faixa marcada por refrão forte, atitude e clima de libertação emocional. Com linguagem direta e energia dançante, a música transforma desilusão amorosa em combustível para pista.

Fechando o EP, “Teu Cheiro Grudou”, interpretada por MC Romântico, aposta em refrões repetitivos e construções pensadas para permanecer na cabeça do público, funcionando tanto no streaming quanto nos bailes.

Conhecido nacionalmente pelos mashups virais e pela capacidade de experimentar diferentes estilos, Tucho usa “Di Garagem” para consolidar uma identidade musical cada vez mais definida. Mais do que acompanhar tendências, o artista apresenta um trabalho que reflete personalidade, referências e a vontade de explorar novos caminhos dentro da música urbana brasileira.