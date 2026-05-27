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POLÊMICA

João Guilherme é excluído da festa da sobrinha Maria Alice e desabafa

Artista falou sobre o tema na chegada de um evento nesta quarta-feira, 27

Ator João Guilherme - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ator João Guilherme - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator João Guilherme chamou atenção nesta quarta-feira (27) ao comentar sua ausência na festa de aniversário da sobrinha Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe.

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Durante sua chegada a um evento no início da tarde, João foi questionado sobre não ter comparecido à comemoração realizada na última segunda-feira. Sem rodeios, o ator respondeu que sequer recebeu convite para a festa. “Pois é, não fui convidado”, declarou.

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A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais e levantou especulações entre internautas sobre uma possível tensão familiar nos bastidores.

Entre os comentários publicados, alguns usuários escreveram: “esse que é o povo que preza por deus e familia”, “Ele vivia falando mal de Virgínia e queria ter sido convidado?” e “Eu tô achando que o babado tá forte ali dentro”.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/05/2026 18:11
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