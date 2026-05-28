DAYTONA tem volta triunfal aos palcos com show no Planet Pop 2026

DAYTONA finalmente está de volta! Depois de um hiato de 17 anos,projeto artístico de Drico Mello, voltou com tudo ao Planet Pop 2026, festival que agitou o fim de semana de 23 de maio no Espaço Terra em São Paulo.



O evento reuniu os maiores nomes da Dance Music dos anos 2000, mas foi o show de DAYTONA que roubou a cena. Com sua presença de palco inconfundível, ele apresentou releituras dançantes de grandes clássicos do rock, levando o público ao delírio.

O ponto alto da noite foi a participação especial do guitarrista BEN ZORZA, de apenas 13 anos, já famoso nas redes sociais, que incendiou o festival com sua energia e talento precoce.

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O retorno triunfal marca o início de uma nova fase: DAYTONA se prepara para rodar o Brasil com o mesmo show empolgante que marcou época entre 2005 e 2008, quando o artista realizou mais de 100 apresentações pelo país.