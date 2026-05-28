Rapha Alvez celebra destaque em novelas verticais: 'Marco importante'

A atriz Rapha Alvez vem ampliando sua trajetória no audiovisual ao apostar em um formato que tem conquistado cada vez mais espaço entre o público: as novelas verticais. Com experiências em streaming, televisão, cinema, teatro musical e publicidade para grandes marcas, a artista agora também se destaca em produções pensadas para o consumo rápido e dinâmico nas plataformas digitais.

Rapha já participou de produções como a série Jogada de Risco, da Globoplay, além da série Até Onde Ele Vai, entre outros trabalhos no audiovisual.

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Entre seus trabalhos mais recentes, Rapha protagonizou a novela vertical “Médica Linda e Imbatível” e interpretou a vilã antagonista de “Escrito nas Estrelas”. Segundo ela, os projetos marcaram uma fase importante de sua carreira.

“Esses projetos foram um marco importante pra mim, não só pelos personagens intensos e desafiadores, mas também por me proporcionarem um novo contato com um formato diferente de atuação e narrativa”, contou.

A atriz também destacou como as novelas verticais apresentam uma linguagem mais próxima do público atual. “Explorar o universo das novelas verticais me fez enxergar novas possibilidades dentro do audiovisual, em uma linguagem mais dinâmica, próxima e conectada com o público atual”, afirmou.

Sobre as histórias, Rapha explicou que “Médica Linda e Imbatível” acompanha a trajetória de uma médica que se envolve com um homem de uma família rica e tradicional, enquanto luta para salvar sua vida e enfrenta julgamentos sobre suas intenções. Já “Escrito nas Estrelas” retrata um romance marcado por obstáculos e dificuldades que impedem o casal principal de viver plenamente essa conexão.

Além dos trabalhos já lançados, a atriz revelou que em breve o público poderá vê-la em mais duas novelas verticais, ambas interpretando vilãs — mas com características completamente diferentes.

“Uma delas é uma vilã de verdade: intensa, maldosa e carregada de questões internas que tornam a personagem ainda mais complexa. Já a outra é aquela vilã que diverte o público, sabe? Uma personagem sem noção, quase inocente em alguns momentos”, adiantou.

Mesmo já tendo experiência em produções tradicionais, Rapha afirma que o ritmo das novelas verticais exige uma preparação diferente dos atores.

“Nas novelas verticais, tudo acontece de forma muito mais dinâmica e intensa. As emoções precisam ser transmitidas rapidamente, porque o público é conquistado nos primeiros segundos”, explicou. “Como atriz, isso exige muita entrega, agilidade e precisão nas cenas.”

Para ela, o formato representa uma nova maneira de consumir dramaturgia e também um exercício artístico importante. “Foi um processo muito enriquecedor para mim, justamente por me tirar da zona de conforto e me permitir experimentar uma atuação com outro ritmo e outra energia.”