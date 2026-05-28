Paula Lima lança 'D’Ouro Brilhante' e abre caminhos para nova era musical

A cantora e compositora Paula Lima lança nesta quinta-feira (28) o single “D’Ouro Brilhante”, faixa que marca o início de uma nova fase em sua trajetória artística. A canção, composta por Di Melo, chega como a primeira amostra do próximo álbum da cantora e aposta em uma sonoridade brasileira, moderna e marcada pelo suingue, reafirmando uma das características mais fortes da artista ao longo de sua carreira: a capacidade de unir soul, samba, MPB e música negra brasileira em uma identidade própria, sofisticada e popular.

O lançamento também simboliza oficialmente a chegada de Paula Lima à Black Service, espaço de produção cultural idealizado por Seu Jorge, voltados a criação musical e conceitual de projetos que dialogam com a música brasileira contemporânea, suas raízes e suas possibilidades futuras, bem como a gestão de carreira. Mais do que um selo, a Black Service nasceu como um espaço de criação e conexão artística, reunindo nomes que compartilham liberdade estética, excelência musical e um olhar moderno sobre a cultura brasileira. Paula se torna a primeira artista oficialmente anunciada pela iniciativa, inaugurando esse novo momento ao lado de um parceiro de longa data.

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“Chego neste novo momento da minha carreira, muito especial, com novas ideias, desejos e novas sonoridades, ao lado do meu amigo amado de longa data, muitas histórias e realizações, Seu Jorge, na sua incrível Black Service, e sendo a mais nova e primeira artista na BS. Que honra, que momento!”, afirma a cantora.

A conexão entre Paula Lima e Di Melo, compositor da faixa, aconteceu de forma espontânea durante a gravação da música Cavalo de Aço, produzida em 2023 por Bid. Foi nesse encontro que Paula se encantou por “D’Ouro Brilhante”, composição que imediatamente despertou identificação na artista. “Sempre fui grande admiradora do trabalho brasileiro, potente, suingado e descolado que Di Melo apresenta desde a década de 70. O nosso encontro foi especial e a nossa conexão foi imediata - amor sonoro à primeira vista. Quando ouvi este som acachapante, resolvi trazer para o meu universo abrindo os trabalhos para o novo álbum”, conta Paula.

Com arranjo assinado por Fejuca e produção dividida entre ele e Marcus Preto, “D’Ouro Brilhante” mistura metais, cordas, percussão, uma base poderosa e arranjos vocais criados por Paula ao lado de Marcelo Gonçalves, construindo uma atmosfera sofisticada e profundamente brasileira. “A sonoridade diferenciada e a letra muito interessante e envolvente. A participação de Di Mello também me encanta, ela foi extraída de vários áudios que ele me mandou durante o processo trazendo o olhar dele sobre mim. As cordas, a percussão e os metais dão um molho todo especial a este som”, destaca.

Segundo a cantora, o single antecipa o direcionamento estético e emocional do novo projeto, que será lançado em formato de álbum no primeiro semestre de 2027. O disco está sendo desenvolvido em parceria com Seu Jorge e Black Service e contará com colaborações nas composições de nomes como Luedji Luna, Tássia Reis, Rachel Reis e do próprio Seu Jorge. “É um single com um som fresh, envolvente, com todo o molho brasileiro e latino”. Para este ano tenho mais dois singles previstos e um novo álbum para março de 2027”, revela Paula.

A nova fase chega em um momento especialmente simbólico da carreira da artista. Com uma trajetória consolidada na música brasileira, Paula Lima é reconhecida como uma das vozes mais marcantes da música brasileira e também do soul nacional. Dona de uma carreira multifacetada, a cantora soma álbuns indicados ao Grammy Latino, turnês internacionais, trabalhos na televisão, no rádio e no teatro musical, além de colaborações com artistas como Jorge Ben Jor, Emicida, Elza Soares, Milton Nascimento e o próprio Seu Jorge.

Nos últimos anos, Paula também ampliou sua atuação como referência cultural e institucional. Foi presidenta da UBC (União Brasileira dos Compositores) até março de 2026 e esteve à frente de projetos ligados à valorização da música brasileira e da representatividade negra na cultura. Em 2026, levou sua potência artística ao SXSW, em Austin, nos Estados Unidos, em uma apresentação que levou o público internacional ao delírio e reforçou a dimensão global de sua obra.

Di Mello também celebrou o encontro artístico com Paula Lima e destacou a força da interpretação da cantora em “D’Ouro Brilhante”. “Ela é uma artista maravilhosa, de alta grandeza, alta performance, bom gosto, style. Ela simplesmente manda. Chega e impera no palco. Ela escolheu ‘D’Ouro Brilhante’, que brilha feito ela. Estou muito feliz. Gostei muito da gravação, ela é exímia no que faz, fantástica”, declara o compositor.

Com “D’Ouro Brilhante”, Paula Lima abre oficialmente os caminhos para um dos momentos mais importantes de sua trajetória recente, um projeto que promete revisitar suas raízes musicais, somando-se a novas sonoridades, expandindo ainda mais sua identidade e caminhos artísticos, reafirmando sua posição como uma das maiores intérpretes da música brasileira contemporânea.