Carol Celico quebra silêncio sobre fala distorcida envolvendo divórcio com Kaká

Anos após viralizar uma suposta declaração sobre o fim de seu casamento com Kaká, Carol Celico decidiu esclarecer publicamente a polêmica que marcou sua imagem por muito tempo. A empresária afirmou que nunca disse ter se separado do ex-jogador por ele ser “perfeito demais”, frase que acabou repercutindo amplamente na internet e sendo atribuída a ela ao longo dos anos.

Em um desabafo nas redes sociais, Carol explicou que tudo surgiu a partir de uma interpretação equivocada feita por uma jornalista e que, desde então, a fala passou a ser reproduzida como se fosse uma citação oficial sua, com aspas e tudo.

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“Essas não são palavras minhas e nunca foram. Essa legenda foi replicada em inúmeros sites tanto no Brasil, quanto no mundo todo, como se fosse uma citação minha”, afirmou.

Ela ainda contou que viveu um momento delicado quando a história começou a circular. Segundo Carol, ela estava grávida de nove meses do filho mais novo, reconstruindo a vida pessoal e focada no trabalho quando acordou e se deparou com a repercussão da falsa declaração.

A empresária revelou que sofreu uma onda de ataques nas redes sociais e afirmou que sua imagem foi usada para alimentar discursos machistas e gerar engajamento na internet. “Eu fui muito xingada, muito criticada. Recebi ataques misóginos e violentos”, desabafou.

Carol Celico e Kaká anunciaram a separação em 2015, após cerca de dez anos de casamento. Juntos, eles são pais de Luca e Isabella.