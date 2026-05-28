Leonardo não foi à festa de Maria Alice após suposta exclusão de filhos

A ausência de Leonardo na festa de aniversário de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, segue repercutindo nas redes sociais. Agora, um suposto motivo para o não comparecimento do cantor sertanejo veio à tona.
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Segundo informações divulgadas pela coluna Fernando Melo, do Área VIP, Leonardo teria decidido não ir ao evento após descobrir que alguns de seus filhos não haviam sido convidados para a comemoração. Pessoas próximas à família afirmaram que o artista estava animado para participar da festa, mas mudou de postura ao saber da situação.
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“Um dos filhos comentou que não tinha sido convidado e ele resolveu procurar os demais. Quando percebeu que outros também ficaram de fora, ficou bastante chateado”, revelou uma fonte ligada à família ao colunista.
Ainda de acordo com a publicação, Poliana Rocha teria tentado convencer o marido a comparecer ao aniversário da neta, mas Leonardo preferiu manter a decisão. A influenciadora acabou indo sozinha ao evento.
Entre os irmãos de Zé Felipe, apenas Matheus Vargas e Isabella apareceram nos registros da festa compartilhados nas redes sociais. Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz e João Guilherme não estiveram presentes. João, inclusive, comentou com jornalistas que não havia sido convidado para a celebração.
A situação acabou alimentando ainda mais os rumores de um possível clima de afastamento dentro da família. Vale lembrar que Pedro Leonardo e sua família também não teriam comparecido ao evento como forma de retribuição à ausência de Virginia e Zé Felipe no aniversário da filha dele.