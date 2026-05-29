Luiza Malavazzi viraliza na web após debate 'Jovem Rica X CLTs'

A apresentadora e influenciadora digital Luiza Malavazzi voltou a dominar as redes sociais após participar do debate “Jovem Rica X CLTs”, que rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos dias.

Segundo números divulgados nas redes, os cortes do debate ultrapassaram a marca de 15 milhões de visualizações em apenas quatro dias, impulsionando discussões sobre carreira, independência financeira e empreendedorismo entre jovens brasileiros.

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Durante sua participação, Luiza defendeu uma visão mais moderna sobre geração de renda e crescimento profissional, incentivando jovens a explorarem oportunidades no empreendedorismo digital, criação de conteúdo e negócios próprios. A influenciadora destacou que o objetivo do debate não era desmerecer trabalhadores CLT, até porque ela mesma já trabalhou nesse modelo e foi criada por um pai CLT. Vinda de uma família simples, Luiza reforçou que hoje existem novas possibilidades de carreira impulsionadas pela internet.

“Hoje existem caminhos que antes não existiam. A internet abriu portas para quem quer empreender, criar sua própria marca e conquistar independência financeira”, comentou Luiza durante o debate.

Conhecida por sua forte presença nas redes sociais, Luiza Malavazzi, aos 26 anos, já acumula mais de 100 milhões de visualizações em seus conteúdos digitais e vem consolidando sua imagem como uma das personalidades femininas em ascensão no entretenimento e no mercado publicitário.

Além da atuação como influenciadora, Luiza também é apresentadora do programa Hora da Fama, exibido pelo SBT Interior e pela RedeTV! Tocantins. Formada em Nutrição, iniciou sua trajetória produzindo conteúdos sobre saúde e bem-estar, mas expandiu sua carreira para lifestyle, comportamento, humor e entretenimento.

Outro ponto que chamou atenção no debate foi o forte engajamento do público jovem. Muitos usuários elogiaram a postura da influenciadora ao incentivar autonomia financeira e visão estratégica de carreira, enquanto outros levantaram discussões sobre a realidade do mercado de trabalho brasileiro — fator que contribuiu ainda mais para a viralização dos cortes.

Com mais de 100 campanhas publicitárias realizadas em apenas um ano, Luiza Malavazzi se tornou um nome forte entre marcas e empresas que buscam alcance digital e conexão com o público jovem. O sucesso do debate reforça o impacto crescente dos criadores de conteúdo na formação de opinião e nas conversas sobre futuro profissional no Brasil.