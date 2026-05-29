Depois de quase ser despejado, Teatro Bibi Ferreira se mantém vivo em SP

O Teatro Bibi Ferreira, um dos espaços culturais mais tradicionais da capital paulista, tornou-se, ao longo de seus 53 anos de história, um verdadeiro símbolo de resistência, afeto e luta pela cultura na cidade de São Paulo. Em meio a desafios que ameaçaram seu funcionamento, o teatro encontrou na união de pessoas e na força de sua trajetória os pilares necessários para continuar de portas abertas.

À frente dessa batalha está Francesco Gagliano, gestor do espaço há cerca de 20 anos. Mais do que administrar o teatro, ele assumiu o papel de defensor incansável de sua continuidade, alguém que, em nenhum momento, deixou de lutar ou cogitou desistir de manter o Teatro Bibi Ferreira vivo.

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Diante das dificuldades, Francesco buscou em sua própria rede de contatos amigos, apoiadores e nomes influentes das áreas política e jurídica, formando uma corrente de mobilização em defesa do teatro.

O momento mais crítico, marcado por débitos de IPTU que colocavam o espaço em risco, despertou uma reação coletiva. O apoio do vereador Gabriel Abreu, de parlamentares da Câmara Municipal e do prefeito Ricardo Nunes foi decisivo para a aprovação da Lei nº 18.379, que se refere à remissão de dívida do IPTU — uma conquista que ultrapassa o Teatro Bibi Ferreira e alcança outros espaços culturais da Bela Vista.

Mas a luta não parou aí. Em mais um capítulo dessa trajetória de resistência, foi iniciado o processo de tombamento do prédio por meio da ZEPEC-APC (Zona Especial de Preservação Cultural – Área de Proteção Cultural), um passo fundamental para garantir que aquele espaço, carregado de memória, arte e histórias, siga protegido para as futuras gerações.

Nesse contexto, destaca-se também a importância do reconhecimento do teatro como um bem público, cuja preservação vai além de interesses individuais ou privados. Espaços culturais como o Teatro Bibi Ferreira cumprem uma função social essencial, promovendo acesso à arte, à reflexão e ao encontro entre diferentes públicos.

Essa mobilização ganhou rostos, vozes e gestos concretos. A deputada Leci Brandão, o Dr. Ricardo Augusto Yamasaki e sua equipe estiveram presentes de forma ativa e comprometida.

No campo jurídico, o Dr. Felipe Luis atuou com dedicação e garra no enfrentamento do processo de despejo. Já o secretário de Cultura de São Paulo, Totó Parente, também contribuiu com seu apoio.

Internamente, colaboradores e atores participaram de manifestações e assembleias em defesa do espaço. Nos bastidores, o trabalho administrativo e de comunicação teve papel relevante. A assessora de imprensa Vanessa Haddad contribuiu para ampliar a visibilidade do caso na mídia.

A cada passo, o Teatro Bibi Ferreira reafirma que cultura não se encerra em paredes ou programações: ela vive nas pessoas que a defendem. E é essa força coletiva que mantém o teatro vivo.

A expectativa agora é que, com as medidas adotadas, o espaço siga de portas abertas, mantendo viva a sua história.