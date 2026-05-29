Miss Universo Brasil Teresa Santos faz festa pre-wedding na Itália

A Miss Universo Brasil 2021, modelo e influenciadora Teresa Santos recebeu amigos e familiares para uma festa pre-wedding inspirada na Toscana, na Itália, nesta quinta-feira (29), dando início às celebrações do casamento com o empresário Gabriel Emrich, que acontece neste sábado (30).

Os eventos acontecem na charmosa Villa Medicea di Lilliano, propriedade histórica localizada nas colinas de Florença e cercada pelas paisagens típicas da região da Toscana.

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Para mergulhar os convidados na atmosfera italiana, o casal apostou em uma decoração temática repleta de referências clássicas do país. A festa pré-casamento contou com mesas decoradas com toalhas xadrez vermelhas e brancas, inspiradas nas tradicionais trattorias italianas, além de arranjos com tomates, ervas frescas, cestos rústicos e elementos naturais espalhados pelo espaço.

Logo na entrada, uma instalação personalizada com a frase “La Dolce Vita” dava boas-vindas aos convidados e trazia os nomes do casal ao lado da data da celebração em Florença. O jantar intimista aconteceu ao ar livre, sob luzes pendentes e cercado pela arquitetura histórica da propriedade italiana.

A identidade visual também apareceu nos menus personalizados e nos detalhes das mesas, com louças e peças inspiradas na estética mediterrânea. O cardápio seguiu a proposta da noite e apostou em pratos típicos italianos, reforçando a experiência imersiva criada para os convidados.

O clima intimista marcou a noite, que reuniu amigos próximos e familiares em um jantar descontraído antes da cerimônia oficial. Nesta sexta-feira (29), os convidados terão um dia livre para desbravar Florença e aproveitar os pontos turísticos da cidade italiana antes do casamento.

Antes da celebração na Itália, Teresa e Gabriel oficializaram a união no civil no último dia 7 de maio, em uma cerimônia intimista no Hotel Fasano Belo Horizonte, em Belo Horizonte.

A cerimônia religiosa acontece neste sábado (30), também na Villa Medicea di Lilliano, cenário conhecido pelas vistas panorâmicas para as colinas da Toscana e pela arquitetura histórica.