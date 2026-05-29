Em clima de Copa, Paulo Pires lança EP e homenageia seu estado de origem

Paulo Pires lança novo EP e homenageia seu estado de origem - (crédito: Divulgação)

Aproveitando o clima de Copa do Mundo de Clubes e a mobilização da torcida goiana, o cantor e compositor Paulo Pires apresenta o EP “Sou Do Goiás”, projeto que presta homenagem ao estado onde nasceu e construiu sua trajetória na música.

O trabalho reúne cinco faixas: “Sou Do Goiás”, “A Casa Caiu, Lá Em Casa”, “Saudade Bateu”, “Tá Solteira” e “Chamada Recusada”. A canção que dá nome ao EP conta com a participação de Hungria e reforça o orgulho pelas raízes goianas, conectando a paixão pelo futebol à identidade cultural do estado.

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“Sou goiano com muito orgulho, e esse EP é uma forma de homenagear minha terra, minha gente e tudo o que vivi aqui. Ter o Hungria em ‘Sou Do Goiás’ deixou essa homenagem ainda mais especial. Quis transformar esse sentimento em música e dividir isso com o público”, afirma Paulo Pires.

Agora, com o EP “Sou Do Goiás”, Paulo Pires une música e identidade regional em um lançamento que celebra sua terra natal e reforça sua conexão com o público goiano.