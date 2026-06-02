Esposa de Luiz Henrique, Tammy Parisoto divulga novo projeto no Rio

Entre compromissos internacionais e a expectativa pela estreia do marido, o jogador Luiz Henrique, na Copa do Mundo de 2026, Tammy Parisoto encontrou um espaço na agenda para celebrar um momento especial — e bastante pessoal.

Conhecida nas redes sociais pelos looks fashionistas e pela estética sofisticada que compartilha com os seguidores, a influenciadora reuniu nomes do universo digital, influenciadoras e convidados do cenário fashion em um evento intimista no Rio de Janeiro para apresentar oficialmente o seu novo projeto. Trata-se da sua marca de moda fitness, a Parisoto Luxury in Motion.

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“A moda sempre esteve muito presente na minha vida. Eu gosto de me comunicar através do que visto e acredito muito na força que uma roupa tem de transmitir confiança e personalidade. Criar a minha própria marca era um sonho antigo”, conta Tammy.

Segundo Tammy, o projeto foi pensado para representar a mulher em movimento — aquela que precisa conciliar diferentes versões de si ao longo do dia, sem perder a elegância, a praticidade e a própria identidade.

“A mulher de hoje vive em constante movimento. Ela trabalha, treina, viaja, cuida da vida pessoal e ainda quer se sentir bonita e confiante em todos esses momentos. Eu queria criar peças que acompanhassem essa mulher real”, explica.

O incentivo de levar em frente esse movimento veio das redes sociais. Há anos, Tammy recebe mensagens de seguidoras elogiando os conjuntos fitness que costuma usar e perguntando onde encontrar modelos semelhantes — especialmente peças utilitárias, elegantes e práticas para a correria do cotidiano.

“Eu sempre recebia mensagens perguntando sobre as roupas que eu usava, querendo saber onde encontrar peças bonitas, confortáveis e que funcionassem para uma rotina corrida. Isso foi me mostrando que existia um público procurando exatamente esse equilíbrio entre moda e praticidade”, finaliza a influenciadora.