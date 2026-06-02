Virginia Fonseca é alvo de investigação sobre operações financeiras

A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 27 anos, estaria sendo alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Federal. A informação foi publicada pela revista Piauí nesta terça-feira (2). De acordo com a reportagem, a apuração teria sido motivada por informações reunidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A investigação busca analisar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas ligadas a ela, além da origem dos recursos movimentados. Segundo a publicação, as autoridades apuram a eventual ocorrência de crimes financeiros, fiscais e de lavagem de dinheiro.

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Documentos analisados no âmbito da investigação teriam levantado questionamentos sobre movimentações financeiras envolvendo a empresa Talismã Digital. Entre março e setembro de 2024, a companhia teria recebido cerca de R$ 22,4 milhões.

Ainda de acordo com a revista, a maior parte desse montante teria sido transferida pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios por meio de operações via Pix.

O volume das movimentações financeiras e características relacionadas ao enquadramento tributário da empresa remetente teriam chamado a atenção dos órgãos responsáveis pela apuração. Esses e outros elementos passaram a ser analisados pelas autoridades competentes, conforme relatado pela publicação.