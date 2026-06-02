Sensitivo faz previsões para Ana Castela e diz que cantora pode voltar com amor do passado

Ana Castela é um sucesso estrondoso e a vida amorosa da sertaneja também dá o que falar. O sensitivo Flávio Ty Odé fez previsões para a cantora em sua vida pessoal e profissional.

"Dentro de uma interpretação espiritual simbólica, a energia associada ao Odun Oxé 5 falaria de intensidade emocional, magnetismo, carisma e uma personalidade que vive sentimentos de forma profunda".

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Ele diz que a leitura mostraria alguém de presença forte, coração generoso e grande entrega afetiva — uma energia que tende a amar intensamente, proteger, cuidar e se doar além do limite.

"Ao mesmo tempo, poderia indicar uma personalidade firme, sensível ao orgulho e com dificuldade de aceitar perdas, frustrações ou rupturas. No campo simbólico, Oxé 5 também traz um chamado importante: atenção aos excessos e aos ciclos repetitivos. Isso pode se manifestar como apego, impulsividade, exageros emocionais, hábitos difíceis de romper ou padrões que pedem consciência e equilíbrio".

Pai Flávio destaca que mensagem espiritual desse ciclo seria de crescimento: aprender a equilibrar emoção com razão, proteger a própria energia, selecionar melhor onde deposita amor, confiança e intensidade.

"A força existe, o brilho existe, a grandeza existe — mas a sabedoria do caminho pede medida, foco e consciência dos próprios limites",

Ele também afirma que Ana Castela, possui espiritualidade ativa não cuidada. Segundo ele, a artista deve tomar cuidado para não desenvolver depressão, problema nas pernas e cordas vocais.

"Devido aos problemas espirituais e emocionais, ela sempre procura um amor, pois vive num círculo vicioso espiritual e emocional, desenvolveu dependência emocional e sempre se entrega demais nas relações, pois quer viver um amor de entrega e duradouro. A ancestralidade dela ninguém apagará, quando o criador dá um destino ninguém apaga, porém há a necessidade de mudanças interiores serem necessárias para que seja vista no exterior. Luz, paz e axé".

Ainda de acordo com Pai Flávio Ty Odé, Ana Castela ainda terá vários novos projetos de trabalho, porém seu emocional desequilibrado poderá prejudicar seu sucesso. Ele ainda revela que a cantora pode voltar para algum ex-namorado.

"Deixa o alerta, mesmo que ela possua o encanto, logo estará conversando com novas pessoas tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Com relação ao seu último relacionamento com Zé Felipe, ambos estavam em mesma sintonia para esquecer seus ex-relacionamentos, ou seja, ambos se ajudaram. E, sim, ela possui esperanças em retorno público com Zé Felipe, assim como tem com qualquer homem com quem já se envolveu no passado, oriundo da sua dependência emocional".

Por falar em Zé Felipe, o sensitivo também revela que após o divórcio com Virginia Fonseca, não houve grande amadurecimento, mas aprendizado e ganho de responsabilidades.

Ele é um caçador nato, possui grande amor aos filhos, ainda mais por ter tido uma infância conturbada. Na realidade, o que Zé Felipe preferiria trocar tudo para ser uma pessoa comum, apesar de ter de tudo, não é ligado ao financeiro ou ao luxo. A simplicidade é o lema dele"

Sr. Tiriri sempre o protege em seus momentos de choro, lágrimas e atitudes impulsivas/infantis, ele sempre possuiu o apoio deste protetor que ele desconhece e nem sabe de onde vem, segundo Pai Flávio Ty Odé. O cantor ainda terá mais uma filha, que poderá ser a reencarnação de uma familiar.

"O espírito de sua avó paterna o abençoa. Ainda terá mais 1 filha no futuro, que poderá ser a reencarnação da sua avó (D. Carmem Costa falecida em 01/04/2023), ele a reconhecerá pelos olhos e por uma marca de nascença que a criança terá".