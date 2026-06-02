Neto NC aposta em novo audiovisual para ampliar presença no pagode

Em uma fase de expansão e fortalecimento de sua carreira, o cantor Neto NC apresenta ao público seu mais recente projeto audiovisual, já disponível no YouTube e nas principais plataformas digitais. O lançamento marca um novo momento do artista, que aposta na força do formato ao vivo para consolidar sua identidade musical e ampliar seu alcance.
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Gravado com energia de show e forte conexão com o público, o audiovisual reúne faixas que transitam entre o romantismo e o pagode contemporâneo. No repertório, destaque para músicas como “Disfarça”, “Só Por Um Momento”, “Trovão” e “Fica”, faixa presente em seu último lançamento “Referências Vol. 2”, apresentado em 2026.
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Mais do que um registro musical, o projeto representa um movimento estratégico na carreira de Neto NC, que passa a investir com mais consistência em conteúdo audiovisual como forma de potencializar sua presença nas plataformas digitais e fortalecer sua marca no mercado.
“Esse audiovisual representa muito mais do que um lançamento pra mim. É a forma mais verdadeira de mostrar quem eu sou no palco, a minha conexão com o público e a energia que eu levo em cada show. A gente pensou em cada detalhe pra que as pessoas sentissem isso mesmo de casa. É um passo importante na minha caminhada e no que eu quero construir daqui pra frente”, afirma Neto NC.
Com agenda ativa de shows e crescimento contínuo nas redes sociais, Neto NC vem conquistando cada vez mais espaço no cenário independente, unindo performance, repertório envolvente e proximidade com o público como pilares de sua trajetória.
O novo audiovisual já está disponível no canal oficial do artista no YouTube e nas plataformas de streaming.