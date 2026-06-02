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MÚSICA

Neto NC aposta em novo audiovisual para ampliar presença no pagode

Artista conta com agenda ativa de shows, além de crescimento contínuo nas redes sociais

Cantor Neto NC aposta em novo audiovisual - (crédito: Divulgação)
Cantor Neto NC aposta em novo audiovisual - (crédito: Divulgação)

Em uma fase de expansão e fortalecimento de sua carreira, o cantor Neto NC apresenta ao público seu mais recente projeto audiovisual, já disponível no YouTube e nas principais plataformas digitais. O lançamento marca um novo momento do artista, que aposta na força do formato ao vivo para consolidar sua identidade musical e ampliar seu alcance.

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Gravado com energia de show e forte conexão com o público, o audiovisual reúne faixas que transitam entre o romantismo e o pagode contemporâneo. No repertório, destaque para músicas como “Disfarça”, “Só Por Um Momento”, “Trovão” e “Fica”, faixa presente em seu último lançamento “Referências Vol. 2”, apresentado em 2026.

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Mais do que um registro musical, o projeto representa um movimento estratégico na carreira de Neto NC, que passa a investir com mais consistência em conteúdo audiovisual como forma de potencializar sua presença nas plataformas digitais e fortalecer sua marca no mercado.

“Esse audiovisual representa muito mais do que um lançamento pra mim. É a forma mais verdadeira de mostrar quem eu sou no palco, a minha conexão com o público e a energia que eu levo em cada show. A gente pensou em cada detalhe pra que as pessoas sentissem isso mesmo de casa. É um passo importante na minha caminhada e no que eu quero construir daqui pra frente”, afirma Neto NC.

Com agenda ativa de shows e crescimento contínuo nas redes sociais, Neto NC vem conquistando cada vez mais espaço no cenário independente, unindo performance, repertório envolvente e proximidade com o público como pilares de sua trajetória.

O novo audiovisual já está disponível no canal oficial do artista no YouTube e nas plataformas de streaming.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 02/06/2026 08:08 / atualizado em 02/06/2026 15:44
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