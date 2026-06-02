Craques da Seleção seguem tendência adotada por Juliette, GKay e Jade Picon

A nova convocação da Seleção Brasileira chamou atenção não apenas pelos nomes escolhidos, mas também por uma curiosidade fora das quatro linhas. Alguns dos atletas convocados compartilham algo em comum longe dos gramados: a aposta em uma tendência estética que vem conquistando famosos, influenciadores e personalidades da televisão.

Nomes como Gabriel Martinelli, Lucas Paquetá e Marquinhos fazem parte de um movimento que ganhou força nos últimos anos e que tem mudado os padrões da odontologia estética. Se antes os dentes extremamente brancos e com aparência padronizada dominavam as redes sociais, hoje a preferência tem sido por resultados mais discretos e compatíveis com as características naturais de cada pessoa.

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Entre os profissionais que acompanham essa mudança está o dentista Dr. Guilherme Rocha, responsável pelos sorrisos dos três jogadores, e que ficou conhecido nas redes sociais por defender uma estética mais natural, que valoriza a individualidade de cada paciente.

A tendência também aparece entre diversos nomes conhecidos do público. Além dos atletas da Seleção, personalidades como Celso Portiolli, Juliette, Jade Picon, GKay, Mari Maria, Luan Santana, Alok, Nicole Bahls, Gil do Vigor e Sophia Valverde também seguem a proposta de tratamentos que priorizam equilíbrio e naturalidade.

A mudança acompanha uma transformação mais ampla no universo da beleza. Em vez da busca por um padrão único, cresce o interesse por procedimentos que respeitem traços, proporções e características pessoais. O conceito, que já vinha ganhando espaço entre artistas e influenciadores, agora também se torna cada vez mais presente entre atletas de alto rendimento.

“O sorriso deixou de ser apenas branco e perfeito. Hoje existe uma preocupação muito maior com naturalidade, equilíbrio e autenticidade. Principalmente entre atletas e figuras públicas, que estão constantemente expostos”, explica o especialista.

A presença de jogadores da Seleção entre os adeptos dessa tendência reforça como a imagem pessoal passou a ocupar um espaço importante também no esporte. Fora dos gramados, os atletas se tornaram referências de comportamento, moda e estilo de vida para milhões de fãs.

Mais do que seguir um padrão estético, a tendência do momento parece apontar justamente para o caminho contrário: valorizar aquilo que torna cada sorriso único.