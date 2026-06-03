Bernardo Felinto ultrapassa fronteiras e se destaca na TV, cinema e educação artística

Brasília tem sido berço de diversos talentos da cultura nacional, e um dos nomes que vem ganhando cada vez mais destaque é o de Bernardo Felinto. Ator, roteirista, diretor e professor, o artista construiu uma carreira sólida ao longo de 25 anos e se tornou uma referência tanto na produção artística quanto na formação de novos profissionais das artes cênicas.

Formado pela Universidade de Brasília, pela Faculdade Dulcina de Moraes e pela New York Film Academy, em Nova York, Bernardo iniciou sua trajetória nos palcos e, com o passar dos anos, conquistou espaço na televisão e no cinema brasileiro.

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Em 2025, chamou atenção do público ao interpretar Romano, um dos antagonistas da novela “Dona de Mim”, exibida pela TV Globo. Antes disso, integrou o elenco da novela “Mania de Você”, em 2024, reforçando sua presença em produções de grande audiência.

Sua experiência na televisão inclui ainda trabalhos em novelas e séries marcantes, como “Órfãos da Terra”, “Jóia Rara”, “Malhação”, “Tapas & Beijos”, “Zorra Total” e “A Grande Família”. No cinema, participou de produções de sucesso, incluindo “Minha Mãe é uma Peça 3”, além de desenvolver projetos próprios como roteirista e produtor.

Entre suas obras autorais, destaca-se o filme “Me Deixe Não Ser”, que recebeu reconhecimento em festivais e evidenciou sua atuação criativa além das câmeras. Mais recentemente, protagonizou o longa “Letícia”, contracenando com Sophia Abrahão.

Mas o impacto de Bernardo Felinto vai além dos palcos e das telas. Há mais de 18 anos, ele comanda o Curso de Teatro Bernardo Felinto, iniciativa criada em Brasília que já formou mais de 10 mil alunos. O projeto se consolidou como uma importante porta de entrada para crianças, jovens e adultos interessados em desenvolver habilidades artísticas e de comunicação.

No ambiente digital, o artista também alcançou números expressivos. Seu canal de humor “Só 1 Minuto” ultrapassou a marca de 30 milhões de visualizações e reúne cerca de 180 mil inscritos, demonstrando sua capacidade de dialogar com diferentes gerações.

Em mais um passo importante na carreira, Bernardo participou da nova temporada da série “Impuros”, da Disney+, cuja estreia está prevista para 2027. O projeto reforça a expansão de sua atuação para produções cada vez mais relevantes no mercado audiovisual.

Com raízes em Brasília e reconhecimento nacional, Bernardo Felinto representa uma geração de artistas que unem talento, empreendedorismo e compromisso com a formação cultural, mantendo viva a conexão com a cidade onde sua história começou.