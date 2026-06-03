Aos 8 anos, Nina Vargens chama atenção em peça sobre Paulo Gustavo

Nina Vargens integra o elenco do musical 'Meu Filho é Um Musical', espetáculo inspirado na trajetória de Paulo Gustavo - (crédito: Divulgação)

Com apenas 8 anos, a atriz mirim Nina Vargens já conta com uma certa experiência que revela seu talento e paixão pelo universo artístico. Carioca e estudante do terceiro ano do ensino fundamental, ela concilia os compromissos escolares com ensaios, apresentações e atividades que estimulam sua criatividade, como leitura, desenho, dança e artesanato.

Atualmente, Nina integra o elenco do musical 'Meu Filho é Um Musical', espetáculo inspirado na trajetória de Paulo Gustavo. Na produção, ela dá vida à infância de Ju Amaral, irmã do humorista, personagem que a aproximou da história de uma das figuras mais marcantes do entretenimento brasileiro.

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A preparação para o papel despertou na jovem atriz o interesse pela vida e pela obra de Paulo Gustavo. Durante o processo, ela passou a conhecer melhor seus filmes e sua trajetória, criando uma conexão emocional com a história retratada no palco.

"Eu conheci mais sobre o Paulo Gustavo quando comecei a fazer a peça. Pedi para minha mãe me mostrar os filmes dele e fui entendendo quem ele era. Hoje, quando estou no palco, sinto muita emoção porque é uma história muito bonita e especial", conta.

Além da identificação com a obra do humorista, Nina também destaca o carinho que recebeu da família e dos colegas de elenco ao longo da temporada. "O mais legal é conhecer as pessoas e viver tudo isso junto. Todo mundo me recebeu muito bem e eu adoro fazer parte desse espetáculo", completa.

Antes do atual trabalho, Nina participou de duas temporadas do musical A Arca dos Bichos, em 2025, interpretando a personagem Preguicinha Moleca. A artista também teve uma experiência na dublagem ao participar de um projeto ligado à novela Fuzuê, da TV Globo.