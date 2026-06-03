Cláudio Dann, afilhado artístico de Elza Soares, relança música em homenagem à cantora

Cláudio Dann acaba de relançar o single "Todo Meu Amor", uma homenagem à sua madrinha artística, a cantora Elza Soares. A faixa, composta por Cláudio Dann e Genival Sam, é uma versão em português de "On The Wings Of Love", sucesso do cantor norte-americano Jeffrey Osborne.

A canção ocupa um lugar especial na trajetória do artista e costuma fazer parte de seus shows como forma de celebrar o legado e a influência de Elza em sua carreira. Além do relançamento de "Todo Meu Amor", Cláudio também apresenta ao público a inédita "Destroço de uma Paixão", composição assinada em parceria com Jorge Astral e Genival Sam.

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Com uma trajetória marcada pela música romântica, Cláudio Dann conquistou espaço no cenário nacional principalmente durante os anos 1980. Dono de uma voz marcante e de interpretações carregadas de emoção, ficou conhecido por versões em português de sucessos internacionais e por canções que abordam temas como amor, saudade e relacionamentos.

Seu trabalho ajudou a construir a identidade das baladas românticas que marcaram as rádios da época, mantendo até hoje uma conexão especial com o público que acompanha sua carreira. Agora, ao revisitar "Todo Meu Amor", o cantor reforça não apenas sua trajetória musical, mas também a lembrança e a admiração por uma das maiores vozes da música brasileira.