Muato transforma reconhecimento em novos projetos e presença internacional

Um dos nomes mais premiados da atual cena teatral brasileira, Muato atravessa um momento de destaque na carreira. Com trabalhos que transitam entre a música, a atuação, a composição e a direção musical, o multiartista soma novos reconhecimentos, amplia sua presença nos palcos e se prepara para uma temporada internacional em Angola.

Recentemente, Muato conquistou seu segundo Prêmio Shell, desta vez na categoria Música, pelo trabalho de composição e direção musical do espetáculo "VINTE!". Também recebeu o Prêmio APCA pelo projeto "Minas de Ouro – Experiência nº 2 – Performance Monumento", idealizado por Carmen Luz, no qual assina a música original e a trilha sonora. No cinema, foi reconhecido como Melhor Ator pelo filme "Realize seu Sonho Agora", dirigido por Diogo Brandão.

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O artista também marcou presença na programação do 34º Festival de Curitiba, um dos mais importantes eventos das artes cênicas da América Latina. Além de apresentar "VINTE!", participou do festival com o espetáculo "O Motociclista no Globo da Morte", estrelado por Eduardo Moscovis, assinando a trilha sonora da montagem.

As novas conquistas se somam a uma trajetória já marcada por importantes premiações nacionais e internacionais. Entre os reconhecimentos estão o Prêmio Shell por "Pelada – A Hora da Gaymada", o Prêmio FITA por "O Admirável Sertão de Zé Ramalho", o APTR por trabalhos ligados aos espetáculos "OBORÓ, Masculinidades Negras" e "Negra Palavra – Solano Trindade", além de sete troféus conquistados na Alemanha durante o Deutscher Rock & Pop Preis.

Entre os próximos compromissos, Muato embarca para Angola entre os meses de junho e julho, representando o Brasil em apresentações do espetáculo "Poesia do Samba – Solano Trindade", ao lado do Complexo Negra Palavra, além de levar ao público angolano o show "DERÊ – Concerto sobre o Pagode". A agenda inclui ainda participação no FESTECA, em Cazenga.

Paralelamente, o artista se dedica a novos projetos teatrais. Entre eles estão "Os Irmãos Timótheo da Costa", onde assina a direção musical e as composições originais; "Nó", peça que aborda amor e luto a partir da vivência de um casal negro de meia-idade; e "O Começo do Fim", estrelado por Isabel Fillardis e Well Aguiar.